Пермякам объяснили, почему дорожают продукты питания

Пермьстат: продукты питания в Пермском крае дорожают из-за цен на бензин

09 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

За пять лет цены на продукты выросли в 1,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одна из основных причин роста цен на продукты в Пермском крае — повышение стоимости автомобильного топлива. Торговые сети зависят от логистики, поэтому вынуждены увеличивать цены, если дорожает бензин. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Многое зависит от цен на топливо. Если цены на бензин и дизельное топливо стабильны, торговые сети не поднимают цены на товары. Из дальних регионов вести товары дорого. И если бензин увеличивается в цене, продукты тоже дорожают», — сообщил Белянин. По данным Пермьстата за пять лет цены на большую часть продуктов увеличились в 1,5 раза. Например, сливочное масло в 2018 году в среднем стоило 554 рубля за килограмм, а в 2022 году — 837 рублей за килограмм. Также цены растут от спроса на те или иные категории товара. Если в микрорайоне активно строят жилые дома, увеличивается спрос на стройматериалы, отметил Белянин. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко подорожали яйца. Цены увеличились на 3,8%.

Одна из основных причин роста цен на продукты в Пермском крае — повышение стоимости автомобильного топлива. Торговые сети зависят от логистики, поэтому вынуждены увеличивать цены, если дорожает бензин. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Многое зависит от цен на топливо. Если цены на бензин и дизельное топливо стабильны, торговые сети не поднимают цены на товары. Из дальних регионов вести товары дорого. И если бензин увеличивается в цене, продукты тоже дорожают», — сообщил Белянин. По данным Пермьстата за пять лет цены на большую часть продуктов увеличились в 1,5 раза. Например, сливочное масло в 2018 году в среднем стоило 554 рубля за килограмм, а в 2022 году — 837 рублей за килограмм. Также цены растут от спроса на те или иные категории товара. Если в микрорайоне активно строят жилые дома, увеличивается спрос на стройматериалы, отметил Белянин. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко подорожали яйца. Цены увеличились на 3,8%.