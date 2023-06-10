Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки, чиновников новых регионов РФ

Канада ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте канадского МИД. Вместе с ним под ограничения попали блогер Юрий Подоляка, экс-первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и чиновники новых регионов РФ.
Согласно пресс-релизу, в санкционные списки Канады попали экс-президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко. Всего под ограничения попали 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению Оттавы, «пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Помимо указанных лиц страна ввела санкции против российских чиновников и ведомств новых субъектов РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Среди них — экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Академии военных наук России Владимир Козин предложил Януковичу создать правительство в изгнании.
Это не первые санкции со стороны Канады, так страна ранее ввела санкции против российских омбудсменов. В список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До этого под ограничения попали российские звезды. Среди них — Олег Газманов, Полина Гагарина и другие.
Канада ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте канадского МИД. Вместе с ним под ограничения попали блогер Юрий Подоляка, экс-первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и чиновники новых регионов РФ. Согласно пресс-релизу, в санкционные списки Канады попали экс-президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко. Всего под ограничения попали 24 физических и 17 юридических лиц, которые, по мнению Оттавы, «пытаются уничтожить украинские культурные объекты, институты и украинскую самобытность», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Помимо указанных лиц страна ввела санкции против российских чиновников и ведомств новых субъектов РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Среди них — экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев. Академии военных наук России Владимир Козин предложил Януковичу создать правительство в изгнании. Это не первые санкции со стороны Канады, так страна ранее ввела санкции против российских омбудсменов. В список попала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До этого под ограничения попали российские звезды. Среди них — Олег Газманов, Полина Гагарина и другие.