Для екатеринбуржцев устроят шоу с «Красками» и «Русским размером»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, публика, зрители на концерте, музыкальный фестиваль summer fest
Отжигать под хиты 90-х екатеринбуржцы будут в конце июля Фото:

Любителей хитов 1990-х ожидает зажигательная вечеринка на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге— здесь 28 июля пройдет фестиваль «Наша Молодость». Организаторы обещают, что гости смогут погрузиться в ностальгию по детству и вспомнить первую любовь.

«Это будет настоящий камбэк в юность. Добро пожаловать на встречу с любимыми артистами, под музыку которых мы целовались на школьных дискотеках», — сообщают организаторы на сайте TeleClub. Среди звезд ожидаются певица Света, группы «Русский размер», «Краски» и RevolveRS.

Помимо музыкальных выступлений участники фестиваля смогут сыграть в Dendy в игровой зоне и сфотографироваться на фоне легендарных ковров. Также предусмотрен дресс-код — лосины и «варенки».

Ранее в Екатеринбурге анонсировали концерт «ДискоФабрика 00-х», где должны были выступить звезды, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». Однако в конце мая организаторы заявили, что мероприятие не состоится.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любителей хитов 1990-х ожидает зажигательная вечеринка на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге— здесь 28 июля пройдет фестиваль «Наша Молодость». Организаторы обещают, что гости смогут погрузиться в ностальгию по детству и вспомнить первую любовь. «Это будет настоящий камбэк в юность. Добро пожаловать на встречу с любимыми артистами, под музыку которых мы целовались на школьных дискотеках», — сообщают организаторы на сайте TeleClub. Среди звезд ожидаются певица Света, группы «Русский размер», «Краски» и RevolveRS. Помимо музыкальных выступлений участники фестиваля смогут сыграть в Dendy в игровой зоне и сфотографироваться на фоне легендарных ковров. Также предусмотрен дресс-код — лосины и «варенки». Ранее в Екатеринбурге анонсировали концерт «ДискоФабрика 00-х», где должны были выступить звезды, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». Однако в конце мая организаторы заявили, что мероприятие не состоится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...