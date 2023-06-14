Для екатеринбуржцев устроят шоу с «Красками» и «Русским размером»

14 июня 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Отжигать под хиты 90-х екатеринбуржцы будут в конце июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любителей хитов 1990-х ожидает зажигательная вечеринка на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге— здесь 28 июля пройдет фестиваль «Наша Молодость». Организаторы обещают, что гости смогут погрузиться в ностальгию по детству и вспомнить первую любовь. «Это будет настоящий камбэк в юность. Добро пожаловать на встречу с любимыми артистами, под музыку которых мы целовались на школьных дискотеках», — сообщают организаторы на сайте TeleClub. Среди звезд ожидаются певица Света, группы «Русский размер», «Краски» и RevolveRS. Помимо музыкальных выступлений участники фестиваля смогут сыграть в Dendy в игровой зоне и сфотографироваться на фоне легендарных ковров. Также предусмотрен дресс-код — лосины и «варенки». Ранее в Екатеринбурге анонсировали концерт «ДискоФабрика 00-х», где должны были выступить звезды, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». Однако в конце мая организаторы заявили, что мероприятие не состоится.

Любителей хитов 1990-х ожидает зажигательная вечеринка на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге— здесь 28 июля пройдет фестиваль «Наша Молодость». Организаторы обещают, что гости смогут погрузиться в ностальгию по детству и вспомнить первую любовь. «Это будет настоящий камбэк в юность. Добро пожаловать на встречу с любимыми артистами, под музыку которых мы целовались на школьных дискотеках», — сообщают организаторы на сайте TeleClub. Среди звезд ожидаются певица Света, группы «Русский размер», «Краски» и RevolveRS. Помимо музыкальных выступлений участники фестиваля смогут сыграть в Dendy в игровой зоне и сфотографироваться на фоне легендарных ковров. Также предусмотрен дресс-код — лосины и «варенки». Ранее в Екатеринбурге анонсировали концерт «ДискоФабрика 00-х», где должны были выступить звезды, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». Однако в конце мая организаторы заявили, что мероприятие не состоится.