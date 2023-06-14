Для екатеринбуржцев устроят шоу с «Красками» и «Русским размером»

Любителей хитов 1990-х ожидает зажигательная вечеринка на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге— здесь 28 июля пройдет фестиваль «Наша Молодость». Организаторы обещают, что гости смогут погрузиться в ностальгию по детству и вспомнить первую любовь.
«Это будет настоящий камбэк в юность. Добро пожаловать на встречу с любимыми артистами, под музыку которых мы целовались на школьных дискотеках», — сообщают организаторы на сайте TeleClub. Среди звезд ожидаются певица Света, группы «Русский размер», «Краски» и RevolveRS.
Помимо музыкальных выступлений участники фестиваля смогут сыграть в Dendy в игровой зоне и сфотографироваться на фоне легендарных ковров. Также предусмотрен дресс-код — лосины и «варенки».
Ранее в Екатеринбурге анонсировали концерт «ДискоФабрика 00-х», где должны были выступить звезды, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». Однако в конце мая организаторы заявили, что мероприятие не состоится.
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