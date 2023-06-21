В Пермском крае осудили мошенника, который обманул пенсионеров на 2,7 млн рублей

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Мошенник получил шесть лет колонии строгого режима Фото:

В Соликамске (Пермский край) суд вынес приговор мошеннику, который в составе ОПГ обманывал пенсионеров, вымогая у них деньги. Виновный получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. В отношении остальных участников группировки продолжается расследование.

Мошенники пользовались стандартной схемой. Имея номера пенсионеров в Березниках и Соликамске, они звонили своим жертвам, рассказывали, что якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Пенсионерам обещали помочь снять ответственность с их родственников и просили крупную сумму денег. Жертвами стали 12 граждан, общий ущерб составил 2,7 млн рублей.

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В Соликамске (Пермский край) суд вынес приговор мошеннику, который в составе ОПГ обманывал пенсионеров, вымогая у них деньги. Виновный получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. В отношении остальных участников группировки продолжается расследование. Мошенники пользовались стандартной схемой. Имея номера пенсионеров в Березниках и Соликамске, они звонили своим жертвам, рассказывали, что якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Пенсионерам обещали помочь снять ответственность с их родственников и просили крупную сумму денег. Жертвами стали 12 граждан, общий ущерб составил 2,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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