В Пермском крае осудили мошенника, который обманул пенсионеров на 2,7 млн рублей

Мошенник получил шесть лет колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) суд вынес приговор мошеннику, который в составе ОПГ обманывал пенсионеров, вымогая у них деньги. Виновный получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. В отношении остальных участников группировки продолжается расследование.

Мошенники пользовались стандартной схемой. Имея номера пенсионеров в Березниках и Соликамске, они звонили своим жертвам, рассказывали, что якобы родственники пенсионеров стали виновниками ДТП и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Пенсионерам обещали помочь снять ответственность с их родственников и просили крупную сумму денег. Жертвами стали 12 граждан, общий ущерб составил 2,7 млн рублей.