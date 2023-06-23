Юрий Гагарин считает, что штурмовики должны сложить оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» сложить оружие. По его словам, вооруженный мятеж не приведет ни к чему хорошему.

«Призывы к вооруженному мятежу ни к чему хорошему не приведут. […] Все добровольцы не согласны с решением Евгения Пригожина. […] Мужики, ЧВК „Вагнер“, сложите оружие, пока вы не прошли точну невозврата», — обратился Юрий Гагарин к бойцам на видеозаписи, которая есть в распоряжении URA.RU.

Он добавил, что добровольцы не могут покинуть зону спецоперации, где защищают интересы страны. Однако, если это потребуется, они готовы поддержать президента.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по тылу своих бойцов. После этого его наемники вошли в Ростов-на-Дону и заявили, что двигаются в сторону Москвы. Президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину». На Пригожина завели уголовное дело по статье о призывах к вооруженному мятежу.