25 июня 2023
24 июня 2023

В Перми IT-форум пройдет без участия Турчака

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Визит Турчака в Пермь на цифровой форум 7 июля отменяется Фото:

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не приедет в Пермь 7 июля для участия в IT-форуме. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Визит в Пермь секретаря генсовета „Единой России“, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, планировавшийся 7 июля, отменен. Соответствующее письмо пришло из центрального аппарата партии», — сообщает издание.

По данным издания, поездка Турчака в Пермь, намеченная ранее на 7 июля отменена из-за изменившегося графика лидера партии. Сам форум продлится два дня. Он будет проведен в выставочном центре «Пермь Экспо» с 6 по 7 июля. Корреспондент URA.RU также направил запрос в приемную Турчака. Ответ ожидается.

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не приедет в Пермь 7 июля для участия в IT-форуме. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». «Визит в Пермь секретаря генсовета „Единой России“, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, планировавшийся 7 июля, отменен. Соответствующее письмо пришло из центрального аппарата партии», — сообщает издание. По данным издания, поездка Турчака в Пермь, намеченная ранее на 7 июля отменена из-за изменившегося графика лидера партии. Сам форум продлится два дня. Он будет проведен в выставочном центре «Пермь Экспо» с 6 по 7 июля. Корреспондент URA.RU также направил запрос в приемную Турчака. Ответ ожидается.
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