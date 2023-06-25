В Перми IT-форум пройдет без участия Турчака

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не приедет в Пермь 7 июля для участия в IT-форуме. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».
«Визит в Пермь секретаря генсовета „Единой России“, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, планировавшийся 7 июля, отменен. Соответствующее письмо пришло из центрального аппарата партии», — сообщает издание.
По данным издания, поездка Турчака в Пермь, намеченная ранее на 7 июля отменена из-за изменившегося графика лидера партии. Сам форум продлится два дня. Он будет проведен в выставочном центре «Пермь Экспо» с 6 по 7 июля. Корреспондент URA.RU также направил запрос в приемную Турчака. Ответ ожидается.
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