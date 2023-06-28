Правительство Японии давно отказалось от надежд улучшить отношения с Россией
Решение переименовать в России 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией стало полной неожиданностью для Токио. Контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания, пишет портал Guancha.
«Правительство Японии давно отказалось от надежд улучшить отношения с Россией. Но контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания», — отметил бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь в интервью порталу Guancha.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали посла Японии из-за решения Токио отправлять технику Киеву. Об этом сообщили в российском министерстве.
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