28 июня 2023

Guancha: cделав один шаг Россия застала врасплох Японию

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Стадион "Лужники" перед матчем полуфинала Чемпионата Мира FIFA 2018 Англия-Хорватия. Москва, фото на память, флаг японии
Правительство Японии давно отказалось от надежд улучшить отношения с Россией Фото:

Решение переименовать в России 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией стало полной неожиданностью для Токио. Контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания, пишет портал Guancha.

«Правительство Японии давно отказалось от надежд улучшить отношения с Россией. Но контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания», — отметил бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь в интервью порталу Guancha.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали посла Японии из-за решения Токио отправлять технику Киеву. Об этом сообщили в российском министерстве.

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Решение переименовать в России 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией стало полной неожиданностью для Токио. Контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания, пишет портал Guancha. «Правительство Японии давно отказалось от надежд улучшить отношения с Россией. Но контрмеры Москвы застали Токио врасплох и превзошли все ожидания», — отметил бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь в интервью порталу Guancha. Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали посла Японии из-за решения Токио отправлять технику Киеву. Об этом сообщили в российском министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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