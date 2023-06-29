Губернатор Махонин надеется, что после юбилея из Перми перестанет уезжать молодежь

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин надеется что молодежь после юбилея города поверит в возможность своей реализации в Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что от мероприятий, связанных с 300-летием Перми, он ждет решение давней проблемы с оттоком молодых людей из региона. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в своей личной странице он отметил, что для него наследием юбилея является то, что пермяки поверили в себя.

«Для меня наследием 300-летия станет большая вера в себя у жителей региона. Мы доказали, что можем добиваться результата. Показали, что в перми есть место для самореализации. И мне хотелось бы, чтобы молодежь поверила в Пермский край», — отметил губернатор.

Нельзя поставить забор по периметру края, чтобы прекратить отток молодежи. Надо создавать такие условия, чтобы они сами поверили в то, что «история успеха в Пермском крае может быть», заявил Махонин. А мероприятия вы рамках юбилея были направлены на качественное улучшение городской среды, что должны оценить молодые люди.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что от мероприятий, связанных с 300-летием Перми, он ждет решение давней проблемы с оттоком молодых людей из региона. В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в своей личной странице он отметил, что для него наследием юбилея является то, что пермяки поверили в себя. «Для меня наследием 300-летия станет большая вера в себя у жителей региона. Мы доказали, что можем добиваться результата. Показали, что в перми есть место для самореализации. И мне хотелось бы, чтобы молодежь поверила в Пермский край», — отметил губернатор. Нельзя поставить забор по периметру края, чтобы прекратить отток молодежи. Надо создавать такие условия, чтобы они сами поверили в то, что «история успеха в Пермском крае может быть», заявил Махонин. А мероприятия вы рамках юбилея были направлены на качественное улучшение городской среды, что должны оценить молодые люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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