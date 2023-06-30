В Челябинске вдвое выросла стоимость земельных участков под коттеджи

Спрос вырос из-за удешевления сельской ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с января по июнь 2023 года вдвое выросла стоимость земельных участков для строительства частных домов. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске с начала 2023 года практически вдвое выросла стоимость на земельные участки под частные дома и коттеджи. Во многом это связано с тем, что вырос спрос, так как многие банки начали выдавать сельскую ипотеку под 2,7% годовых. Вначале это был „ДОМ.РФ“, теперь подключились „ВТБ“, „Россельхозбанк“, а с сегодняшнего для и „Сбербанк“», — пояснила Шатрукова.

По ее словам, в черте города Челябинска все участки, в том числе и продающиеся по самым высоким ценам, на данный момент проданы. В поселках «Малиновка», «Осиновка», «Моховички» и на этом направлении вплоть до «Южных ключей» стоимость участков за сотку выросла в два раза. Сейчас либо этих участков в продаже нет, либо их перепродают.

При этом особой популярностью у покупателей пользуется Кременкульское направление. К ним относятся земельные участки, расположенные в садовых товариществах «Вишневый», «Петушок», «Электрометаллург».

Ранее стало известно, что в Челябинской области в июне упал спрос на земельные участки. Как сообщила URA.RU риелтор Надежда Кушнова, начинать строительство домов летом уже поздно, поэтому наблюдается снижение интереса к землям для возведения недвижимости.