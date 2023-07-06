Челябинские «Утиные фермы» обсудят возврат денег покупателю их имущества

07 июля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Имущество «Утиных ферм» было продано в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обанкроченные «Утиные фермы» из села Миасское Красноармейского района (Челябинская область) собирают кредиторов, чтобы обсудить возможность возврата денег покупателю имущественного комплекса. В марте производственно-технический комплекс «Утиных ферм» приобрел бизнесмен из Красноармейского района Курбонжон Джамолов, однако торги оспорили представители агрохолдингов «Черкизово» и «Равис». «Комитет кредиторов собирается […] Принятие решения о возврате денежных средств покупателю до окончания судебных разбирательств […] Принятие решения о заключении договора аренды имущественного комплекса ООО „Утиные фермы“ с Джамоловым К.С.», — говорится в повестке заседания кредиторов, опубликованной на «Федресурсе». «Утиные фермы», открывшись в 2014 году, проработали пять лет, и в феврале 2019 года были признаны банкротом. Основного владельца и гендиректора предприятия осудили за сокрытие средств организации, из которых надлежало платить налоги. В марте 2023 года имущественный комплекс «Утиных ферм» на торгах приобрел Курбонжон Джамолов. Компания «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский“» из группы компаний «Равис» сделку купли-продажи оспаривают. Джамолову могут вернуть 312 миллионов рублей, которые «Утиные фермы» получили за свое имущество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обанкроченные «Утиные фермы» из села Миасское Красноармейского района (Челябинская область) собирают кредиторов, чтобы обсудить возможность возврата денег покупателю имущественного комплекса. В марте производственно-технический комплекс «Утиных ферм» приобрел бизнесмен из Красноармейского района Курбонжон Джамолов, однако торги оспорили представители агрохолдингов «Черкизово» и «Равис». «Комитет кредиторов собирается […] Принятие решения о возврате денежных средств покупателю до окончания судебных разбирательств […] Принятие решения о заключении договора аренды имущественного комплекса ООО „Утиные фермы“ с Джамоловым К.С.», — говорится в повестке заседания кредиторов, опубликованной на «Федресурсе». «Утиные фермы», открывшись в 2014 году, проработали пять лет, и в феврале 2019 года были признаны банкротом. Основного владельца и гендиректора предприятия осудили за сокрытие средств организации, из которых надлежало платить налоги. В марте 2023 года имущественный комплекс «Утиных ферм» на торгах приобрел Курбонжон Джамолов. Компания «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский“» из группы компаний «Равис» сделку купли-продажи оспаривают. Джамолову могут вернуть 312 миллионов рублей, которые «Утиные фермы» получили за свое имущество.