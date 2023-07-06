06 июля 2023

Челябинские «Утиные фермы» обсудят возврат денег покупателю их имущества

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, утята, утенок, утка с утятами
Имущество «Утиных ферм» было продано в марте Фото:

Обанкроченные «Утиные фермы» из села Миасское Красноармейского района (Челябинская область) собирают кредиторов, чтобы обсудить возможность возврата денег покупателю имущественного комплекса. В марте производственно-технический комплекс «Утиных ферм» приобрел бизнесмен из Красноармейского района Курбонжон Джамолов, однако торги оспорили представители агрохолдингов «Черкизово» и «Равис».

«Комитет кредиторов собирается […] Принятие решения о возврате денежных средств покупателю до окончания судебных разбирательств […] Принятие решения о заключении договора аренды имущественного комплекса ООО „Утиные фермы“ с Джамоловым К.С.», — говорится в повестке заседания кредиторов, опубликованной на «Федресурсе».

«Утиные фермы», открывшись в 2014 году, проработали пять лет, и в феврале 2019 года были признаны банкротом. Основного владельца и гендиректора предприятия осудили за сокрытие средств организации, из которых надлежало платить налоги. В марте 2023 года имущественный комплекс «Утиных ферм» на торгах приобрел Курбонжон Джамолов. Компания «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский“» из группы компаний «Равис» сделку купли-продажи оспаривают. Джамолову могут вернуть 312 миллионов рублей, которые «Утиные фермы» получили за свое имущество.

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Обанкроченные «Утиные фермы» из села Миасское Красноармейского района (Челябинская область) собирают кредиторов, чтобы обсудить возможность возврата денег покупателю имущественного комплекса. В марте производственно-технический комплекс «Утиных ферм» приобрел бизнесмен из Красноармейского района Курбонжон Джамолов, однако торги оспорили представители агрохолдингов «Черкизово» и «Равис». «Комитет кредиторов собирается […] Принятие решения о возврате денежных средств покупателю до окончания судебных разбирательств […] Принятие решения о заключении договора аренды имущественного комплекса ООО „Утиные фермы“ с Джамоловым К.С.», — говорится в повестке заседания кредиторов, опубликованной на «Федресурсе». «Утиные фермы», открывшись в 2014 году, проработали пять лет, и в феврале 2019 года были признаны банкротом. Основного владельца и гендиректора предприятия осудили за сокрытие средств организации, из которых надлежало платить налоги. В марте 2023 года имущественный комплекс «Утиных ферм» на торгах приобрел Курбонжон Джамолов. Компания «Куриное царство» из холдинга «Черкизово» и «ПКЗ „Дубровский“» из группы компаний «Равис» сделку купли-продажи оспаривают. Джамолову могут вернуть 312 миллионов рублей, которые «Утиные фермы» получили за свое имущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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