06 июля 2023

В Златоусте легковушка протаранила пассажирский автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В автобусе в момент аварии не было пассажиров Фото:

В Златоусте (Челябинская область) легковушка протаранила пассажирский автобус, когда тот пытался развернуться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, происшествие обошлось без жертв.

«Водитель автобуса Yutong в условиях дождя, не убедился в безопасности маневра „разворот“, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в момент столкновения в автобусе не было пассажиров. На водителя ВАЗа хоть он и не является виновником, составили протокол об административном правонарушении. Он был пьян. Показания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,487 мг/л.

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В Златоусте (Челябинская область) легковушка протаранила пассажирский автобус, когда тот пытался развернуться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, происшествие обошлось без жертв. «Водитель автобуса Yutong в условиях дождя, не убедился в безопасности маневра „разворот“, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в момент столкновения в автобусе не было пассажиров. На водителя ВАЗа хоть он и не является виновником, составили протокол об административном правонарушении. Он был пьян. Показания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,487 мг/л.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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