В Златоусте (Челябинская область) легковушка протаранила пассажирский автобус, когда тот пытался развернуться. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, происшествие обошлось без жертв.
«Водитель автобуса Yutong в условиях дождя, не убедился в безопасности маневра „разворот“, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что в момент столкновения в автобусе не было пассажиров. На водителя ВАЗа хоть он и не является виновником, составили протокол об административном правонарушении. Он был пьян. Показания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,487 мг/л.
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