Челябинские полицейские сняли для жителей региона ролик про семью

07 июля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Полицейские поздравили жителей региона с наступающим праздником Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в канун Дня семьи, любви и верности поздравили жителей региона праздничным клипом. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что для каждого сотрудника этот праздник имеет особое значение. «Именно родные и близкие придают стражам правопорядка уверенность и силы для новых побед и свершений. После трудных, а порой и рискованных дежурств полицейский возвращается к теплому, домашнему очагу, где его с нетерпением ждет семья, такая же, как и у многомиллионного населения нашей страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве добавили, что праздник станет прекрасным поводом, чтобы собраться всей семьей. А лучшим подарком будет букет полевых или садовых ромашек, так как именно этот цветок является символом праздника.

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в канун Дня семьи, любви и верности поздравили жителей региона праздничным клипом. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что для каждого сотрудника этот праздник имеет особое значение. «Именно родные и близкие придают стражам правопорядка уверенность и силы для новых побед и свершений. После трудных, а порой и рискованных дежурств полицейский возвращается к теплому, домашнему очагу, где его с нетерпением ждет семья, такая же, как и у многомиллионного населения нашей страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве добавили, что праздник станет прекрасным поводом, чтобы собраться всей семьей. А лучшим подарком будет букет полевых или садовых ромашек, так как именно этот цветок является символом праздника.