06 июля 2023

Челябинские полицейские сняли для жителей региона ролик про семью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция, гибдд, кители
Полицейские поздравили жителей региона с наступающим праздником Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в канун Дня семьи, любви и верности поздравили жителей региона праздничным клипом. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что для каждого сотрудника этот праздник имеет особое значение.

«Именно родные и близкие придают стражам правопорядка уверенность и силы для новых побед и свершений. После трудных, а порой и рискованных дежурств полицейский возвращается к теплому, домашнему очагу, где его с нетерпением ждет семья, такая же, как и у многомиллионного населения нашей страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве добавили, что праздник станет прекрасным поводом, чтобы собраться всей семьей. А лучшим подарком будет букет полевых или садовых ромашек, так как именно этот цветок является символом праздника.

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Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области в канун Дня семьи, любви и верности поздравили жителей региона праздничным клипом. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что для каждого сотрудника этот праздник имеет особое значение. «Именно родные и близкие придают стражам правопорядка уверенность и силы для новых побед и свершений. После трудных, а порой и рискованных дежурств полицейский возвращается к теплому, домашнему очагу, где его с нетерпением ждет семья, такая же, как и у многомиллионного населения нашей страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве добавили, что праздник станет прекрасным поводом, чтобы собраться всей семьей. А лучшим подарком будет букет полевых или садовых ромашек, так как именно этот цветок является символом праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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