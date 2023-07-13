Доктор наук предупредил об опасном симптоме при лесных пожарах

Доктор наук Токарев: из-за пожаров в крови человека возникает дефицит кислорода

14 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Больше всего лесные пожары влияют на людей с несколькими проблемами со здоровьем, отметил Сергей Токарев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Гарь, которая сохраняется в городах и населенных пунктах из-за лесных пожаров, может стать причиной частых головных болей у людей с проблемами сердца, сосудов и центральной нервной системы, так как в крови возникает дефицит кислорода. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Наиболее опасны гарь, дым и продукты горения для коморбидных пациентов (одновременно протекает несколько заболеваний, — прим. URA.RU) с заболеваниями дыхательных путей — это ХОБЛ, бронхиты, альвеолиты (возникают в результате реакции иммунной системы на аллерген, — прим. URA.RU), бронхиальная астма. У них обостряются симптомы вплоть до нарушения дыхания и одышки. Может снижаться уровень сатурации, на этом фоне появляются головные боли и головокружение. Одновременно обостряется течение и сердечно-сосудистых заболеваний, как следствие возникновения тканевой гипоксии — кислородной задолженности. То есть надо понимать, что головная боль, которая возникает при вдыхании дыма от пожаров, может быть связана в первую очередь с обострением сердечно-сосудистых, дыхательных недугов и заболеваний центральной нервной системы. Эти группы болезней чаще всего могут обуславливать такой симптом», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, у людей, имеющих проблемы со здоровьем, головная боль может начаться через два-три дня действия лесных пожаров. «Все зависит от индивидуальной чувствительности и способности к адаптации. Если у человека заболевание весьма выраженное, в стадии обострения, если он находится в пожилом возрасте, если это беременная женщина, то им хватить двух-трех дней, чтобы уже вовсю почувствовать симптомы», — отметил Токарев. Врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин согласился в беседе с URA.RU, что головные боли при лесных пожарах возникают из-за дефицита в крови человека кислорода. «Во время пожаров, в том числе лесных, активно выделяются токсичные продукты горения. В большинстве случаев это аммиак, двуокись серы и, самое главное, угарный газ, который легко проходит через легочные альвеолы, всасывается в кровь и вытесняет кислород из крови. Возникает кислородное голодание и могут появиться такие симптомы как головная боль, слабость, головокружение, повышение артериального давления, учащение сердцебиения. Чем дальше находится очаг возгорания, тем дым становится менее концентрированным, но невозможно оценить безопасное расстояние, на котором токсичные вещества не будут представлять риска здоровью человека. Особо опасен угарный газ для людей с хроническими заболеваниями легких — астмой, бронхитом, эмфиземой. Также могут страдать люди, имеющие аллергические заболевания и инфекционные заболевания носоглотки», — подчеркнул он. Ранее из-за сложной ситуации с лесными пожарами режим ЧС был введен в Якутии и Хабаровском крае. Шесть очагов на площади 441,8 га действует на территории Башкирии. Из-за этого на стойкий запах гари стали жаловаться жители Пермского края. В Екатеринбурге возник смог из-за пожаров в Березовском и Невьянском лесничествах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гарь, которая сохраняется в городах и населенных пунктах из-за лесных пожаров, может стать причиной частых головных болей у людей с проблемами сердца, сосудов и центральной нервной системы, так как в крови возникает дефицит кислорода. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Наиболее опасны гарь, дым и продукты горения для коморбидных пациентов (одновременно протекает несколько заболеваний, — прим. URA.RU) с заболеваниями дыхательных путей — это ХОБЛ, бронхиты, альвеолиты (возникают в результате реакции иммунной системы на аллерген, — прим. URA.RU), бронхиальная астма. У них обостряются симптомы вплоть до нарушения дыхания и одышки. Может снижаться уровень сатурации, на этом фоне появляются головные боли и головокружение. Одновременно обостряется течение и сердечно-сосудистых заболеваний, как следствие возникновения тканевой гипоксии — кислородной задолженности. То есть надо понимать, что головная боль, которая возникает при вдыхании дыма от пожаров, может быть связана в первую очередь с обострением сердечно-сосудистых, дыхательных недугов и заболеваний центральной нервной системы. Эти группы болезней чаще всего могут обуславливать такой симптом», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, у людей, имеющих проблемы со здоровьем, головная боль может начаться через два-три дня действия лесных пожаров. «Все зависит от индивидуальной чувствительности и способности к адаптации. Если у человека заболевание весьма выраженное, в стадии обострения, если он находится в пожилом возрасте, если это беременная женщина, то им хватить двух-трех дней, чтобы уже вовсю почувствовать симптомы», — отметил Токарев. Врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин согласился в беседе с URA.RU, что головные боли при лесных пожарах возникают из-за дефицита в крови человека кислорода. «Во время пожаров, в том числе лесных, активно выделяются токсичные продукты горения. В большинстве случаев это аммиак, двуокись серы и, самое главное, угарный газ, который легко проходит через легочные альвеолы, всасывается в кровь и вытесняет кислород из крови. Возникает кислородное голодание и могут появиться такие симптомы как головная боль, слабость, головокружение, повышение артериального давления, учащение сердцебиения. Чем дальше находится очаг возгорания, тем дым становится менее концентрированным, но невозможно оценить безопасное расстояние, на котором токсичные вещества не будут представлять риска здоровью человека. Особо опасен угарный газ для людей с хроническими заболеваниями легких — астмой, бронхитом, эмфиземой. Также могут страдать люди, имеющие аллергические заболевания и инфекционные заболевания носоглотки», — подчеркнул он. Ранее из-за сложной ситуации с лесными пожарами режим ЧС был введен в Якутии и Хабаровском крае. Шесть очагов на площади 441,8 га действует на территории Башкирии. Из-за этого на стойкий запах гари стали жаловаться жители Пермского края. В Екатеринбурге возник смог из-за пожаров в Березовском и Невьянском лесничествах.