В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали 51-летнего мужчину, который поджег автомобиль бывшей возлюбленной своего друга. Таким образом он хотел помочь приятелю. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. По словам мужчины, на такой поступок его толкнули постоянные жалобы друга на его бывшую возлюбленную. Без ведома приятеля он решился на поджог автомобиля, так как посчитал, что таким образом он может чем-то „помочь“ другу», — говорится в пресс-релизе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 15 июля.
В результате поджога машины пострадала правая дверь, крыло, электропроводка и переднее колесо. Сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей. На поджигателя завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения.
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