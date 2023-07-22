Екатеринбуржец стал лучшим на фестивале уличной еды. Фото

Шеф-повар из Екатеринбурга Сергей Мирошников стал лучшим на фестивале Russian Street Food

23 июля 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Фестиваль уличной еды прошел в Заречном (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Екатеринбургский шеф-повар Сергей Мирошников стал победителем фестиваля уличной еды Russian Street Food Awards. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мероприятия. «Победителем конкурса стала шаньга с форелью и укропными огурцами от проекта АУК, который на фестивале представлял его идеолог Сергей Мирошников (Мирон), бренд-шеф ресторана Kitchen. Он приглашен на финал премии Russian Street Food Awards за лучшее уличное блюдо России, который пройдет в Калининграде 25—27 августа», — сообщили организаторы Russian Street Food Awards. Мирошников отметил, что уральская кухня набирает все большую популярность. «На самом деле, я рад, что словосочетание „уральская кухня“ звучит все чаще и чаще. Три года назад, когда мы начинали, нам крутили у виска, а сегодня — смотрите: мы кормим этим, а вы это едите, и это действительно вкусно. Это наша история, это наше настоящее и, конечно же, будущее», — поделился шеф-повар. Конкурс прошел в городе Заречный (Свердловская область). В нем приняли участие 12 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Уфы. Ранее URA.RU сообщало об участии шеф-повара Сергея Мирошникова из Екатеринбурга в проекте «В поисках вкуса». Фильм рассказывает о характерных гастроособенностях региона и создан шеф-поварами популяризаторами уличной еды в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский шеф-повар Сергей Мирошников стал победителем фестиваля уличной еды Russian Street Food Awards. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мероприятия. «Победителем конкурса стала шаньга с форелью и укропными огурцами от проекта АУК, который на фестивале представлял его идеолог Сергей Мирошников (Мирон), бренд-шеф ресторана Kitchen. Он приглашен на финал премии Russian Street Food Awards за лучшее уличное блюдо России, который пройдет в Калининграде 25—27 августа», — сообщили организаторы Russian Street Food Awards. Мирошников отметил, что уральская кухня набирает все большую популярность. «На самом деле, я рад, что словосочетание „уральская кухня“ звучит все чаще и чаще. Три года назад, когда мы начинали, нам крутили у виска, а сегодня — смотрите: мы кормим этим, а вы это едите, и это действительно вкусно. Это наша история, это наше настоящее и, конечно же, будущее», — поделился шеф-повар. Конкурс прошел в городе Заречный (Свердловская область). В нем приняли участие 12 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Уфы. Ранее URA.RU сообщало об участии шеф-повара Сергея Мирошникова из Екатеринбурга в проекте «В поисках вкуса». Фильм рассказывает о характерных гастроособенностях региона и создан шеф-поварами популяризаторами уличной еды в России.