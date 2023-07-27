Задержанный ФСБ лидер челябинской ОПГ отправился в колонию

Задержанный ФСБ лидер челябинской преступной группы, специализирующейся на игровом бизнесе, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
«Осужденный оказался одним из восьми организаторов преступного бизнеса. Суд учел его досудебное сотрудничество со следствием и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ведомстве отметили, что другие лидеры ОПГ в настоящее время ожидают приговора. Всех их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр.
Свою деятельность банда вела в период с 2019 года по 2021 год. Сотрудники ФСБ разгромили преступную ячейку, задержали лидеров и исполнителей незаконного бизнеса. Уголовные дела по материалам УФСБ в отношении данных лиц расследованы управлением СКР по региону.
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