27 июля 2023

Задержанный ФСБ лидер челябинской ОПГ отправился в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Мужчину отправили в колонию строгого режима на три с половиной года Фото:

Задержанный ФСБ лидер челябинской преступной группы, специализирующейся на игровом бизнесе, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

«Осужденный оказался одним из восьми организаторов преступного бизнеса. Суд учел его досудебное сотрудничество со следствием и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что другие лидеры ОПГ в настоящее время ожидают приговора. Всех их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр.

Свою деятельность банда вела в период с 2019 года по 2021 год. Сотрудники ФСБ разгромили преступную ячейку, задержали лидеров и исполнителей незаконного бизнеса. Уголовные дела по материалам УФСБ в отношении данных лиц расследованы управлением СКР по региону.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанный ФСБ лидер челябинской преступной группы, специализирующейся на игровом бизнесе, отправился в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. «Осужденный оказался одним из восьми организаторов преступного бизнеса. Суд учел его досудебное сотрудничество со следствием и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что другие лидеры ОПГ в настоящее время ожидают приговора. Всех их обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной организации и проведении азартных игр. Свою деятельность банда вела в период с 2019 года по 2021 год. Сотрудники ФСБ разгромили преступную ячейку, задержали лидеров и исполнителей незаконного бизнеса. Уголовные дела по материалам УФСБ в отношении данных лиц расследованы управлением СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...