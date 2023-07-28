В Калининском районе Челябинска появилась первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Инициатива, которую поддержала Глава Челябинска Наталья Котова, принадлежит жителям микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В парке Калининского района открылась первая в городе комплексная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. При планировании новых спортивных объектов учитывалась доступность для всех категорий граждан. Идея принадлежит жителям микрорайона», — рассказали в пресс-службе.
В мэрии отметили, специальные уличные тренажеры протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта. В их числе «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели». В ближайшее время в Металлургическом районе также установят первый в Челябинске комплекс специальных турников для параспортсменов.
Специальные уличные тренажеры на спортплощадке протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта
Фото: сайт администрации г. Челябинск
На спортплощадке представлены тренажеры: «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели»
Фото: сайт администрации г. Челябинск
При планировании тренажеров учитывалась доступность для всех категорий граждан
Фото: сайт администрации г. Челябинск
В ближайшее время комплекс специальных турников для параспортсменов установят в Металлургическом районе
В Калининском районе Челябинска появилась первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Инициатива, которую поддержала Глава Челябинска Наталья Котова, принадлежит жителям микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии. «В парке Калининского района открылась первая в городе комплексная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. При планировании новых спортивных объектов учитывалась доступность для всех категорий граждан. Идея принадлежит жителям микрорайона», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, специальные уличные тренажеры протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта. В их числе «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели». В ближайшее время в Металлургическом районе также установят первый в Челябинске комплекс специальных турников для параспортсменов.