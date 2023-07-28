В Челябинске открылась первая спортплощадка для инвалидов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, инвалид, инвалидная коляска, маломобильный человек, перчатки защитные, передвижение
Комплексная спортплощадка установлена в Калининском районе Челябинска Фото:

В Калининском районе Челябинска появилась первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Инициатива, которую поддержала Глава Челябинска Наталья Котова, принадлежит жителям микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В парке Калининского района открылась первая в городе комплексная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. При планировании новых спортивных объектов учитывалась доступность для всех категорий граждан. Идея принадлежит жителям микрорайона», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, специальные уличные тренажеры протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта. В их числе «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели». В ближайшее время в Металлургическом районе также установят первый в Челябинске комплекс специальных турников для параспортсменов.

Специальные уличные тренажеры на спортплощадке протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта
Специальные уличные тренажеры на спортплощадке протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта
Фото:
На спортплощадке представлены тренажеры: «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели»
На спортплощадке представлены тренажеры: «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели»
Фото:
При планировании тренажеров учитывалась доступность для всех категорий граждан
При планировании тренажеров учитывалась доступность для всех категорий граждан
Фото:
В ближайшее время комплекс специальных турников для параспортсменов установят в Металлургическом районе
В ближайшее время комплекс специальных турников для параспортсменов установят в Металлургическом районе
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калининском районе Челябинска появилась первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Инициатива, которую поддержала Глава Челябинска Наталья Котова, принадлежит жителям микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии. «В парке Калининского района открылась первая в городе комплексная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. При планировании новых спортивных объектов учитывалась доступность для всех категорий граждан. Идея принадлежит жителям микрорайона», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, специальные уличные тренажеры протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта. В их числе «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели». В ближайшее время в Металлургическом районе также установят первый в Челябинске комплекс специальных турников для параспортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...