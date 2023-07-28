Комплексная спортплощадка установлена в Калининском районе Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU

В Калининском районе Челябинска появилась первая спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. Инициатива, которую поддержала Глава Челябинска Наталья Котова, принадлежит жителям микрорайона, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В парке Калининского района открылась первая в городе комплексная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями. При планировании новых спортивных объектов учитывалась доступность для всех категорий граждан. Идея принадлежит жителям микрорайона», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии отметили, специальные уличные тренажеры протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта. В их числе «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели». В ближайшее время в Металлургическом районе также установят первый в Челябинске комплекс специальных турников для параспортсменов.

Специальные уличные тренажеры на спортплощадке протестировали жители и атлеты спортшколы по адаптивным видам спорта Фото: сайт администрации г. Челябинск

На спортплощадке представлены тренажеры: «Ручной и ножной велосипед», «Элипс», «Жим от груди», «Лыжник», «Брусья для ходьбы», «Гантели» Фото: сайт администрации г. Челябинск

При планировании тренажеров учитывалась доступность для всех категорий граждан Фото: сайт администрации г. Челябинск