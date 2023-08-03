Песков: государство должно убедить граждан в правильности своих действий

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков уверен, что государство должно отстаивать свои интересы перед всеми Фото:

Государству необходимо отстаивание свои интересы и свою правоту перед своими гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что-то, что делает государство, — это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит Мастерская новых медиа.

Песков также сравнил отстаивание интересов государства с общением с родственниками. «Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил представитель Кремля.

Также Песков объявил о выходе России из кризиса. В будущем он увидел перспективы к быстрому развитию страны.

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Государству необходимо отстаивание свои интересы и свою правоту перед своими гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что-то, что делает государство, — это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит Мастерская новых медиа. Песков также сравнил отстаивание интересов государства с общением с родственниками. «Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил представитель Кремля. Также Песков объявил о выходе России из кризиса. В будущем он увидел перспективы к быстрому развитию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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