Песков: государство должно убедить граждан в правильности своих действий

03 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что государство должно отстаивать свои интересы перед всеми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государству необходимо отстаивание свои интересы и свою правоту перед своими гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что-то, что делает государство, — это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит Мастерская новых медиа. Песков также сравнил отстаивание интересов государства с общением с родственниками. «Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил представитель Кремля. Также Песков объявил о выходе России из кризиса. В будущем он увидел перспективы к быстрому развитию страны.

Государству необходимо отстаивание свои интересы и свою правоту перед своими гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что-то, что делает государство, — это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами», — сказал Песков на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит Мастерская новых медиа. Песков также сравнил отстаивание интересов государства с общением с родственниками. «Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил представитель Кремля. Также Песков объявил о выходе России из кризиса. В будущем он увидел перспективы к быстрому развитию страны.