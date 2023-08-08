В тагильском кинотеатре прошла премьера российского фильма об экологии «Царь горы»

09 августа 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Зрителями премьеры стали ребята из трудовых отрядов мэра Нижнего Тагила Фото: пресс-служба «Компания «Рифей» Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания «Рифей» совместно с кинотеатром «Красногвардеец» провели премьерный показ документального фильма «Царь горы» московских режиссеров Дарьи Хреновой и Марии Линд. Как сообщили в пресс-службе компании, участниками просмотра стали ребята из трудовых отрядов мэра Нижнего Тагила. «Мы не ставили перед собой задачи вызвать у наших зрителей чувство вины из-за того, что ежедневно люди отправляют в мусорное ведро очередную порцию пластика. Мы хотели поделиться возможными вариантами решения вопроса и пригласить людей присоединиться к обсуждению этой проблемы», — рассказала Дарья Хренова. Главные герои фильма — музыканты группы «Экология мысли». Их волнует вопрос переработки пластика. Режиссер встретила героев в московском метро, где они исполняли свои произведения на музыкальных инструментах, собранных из бутылок, пластиковых труб, ведер и пищащих игрушек. В поисках решения вопроса замусоривания планеты пластиком герои встречаются с активистами раздельного сбора отходов и изучают способы решения проблемы, общаясь с экспертами. «Мы смогли увидеть современную экологическую повестку в позитивном ключе, что необычно. Это очень интересный формат экологического мероприятия, который уже получил положительные оценки участников, и мы обязательно его повторим», — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова. Создатели фильма отмечают, что он не дает четкого ответа на поставленные вопросы, так как тема переработки пластика на сегодняшний день остается открытой. Авторам было важно получить обратную связь от уральской молодежи. Для этого была организована прямая линия с режиссером фильма Дарьей Хреновой, во время которой ребята задавали вопросы и делились впечатлениями от просмотра. «Рифей» регулярно организует экологические проекты и акции. Так, ранее компания реализовала проект по разработке экологического мерча. Его создали школьники из Нижнего Тагила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания «Рифей» совместно с кинотеатром «Красногвардеец» провели премьерный показ документального фильма «Царь горы» московских режиссеров Дарьи Хреновой и Марии Линд. Как сообщили в пресс-службе компании, участниками просмотра стали ребята из трудовых отрядов мэра Нижнего Тагила. «Мы не ставили перед собой задачи вызвать у наших зрителей чувство вины из-за того, что ежедневно люди отправляют в мусорное ведро очередную порцию пластика. Мы хотели поделиться возможными вариантами решения вопроса и пригласить людей присоединиться к обсуждению этой проблемы», — рассказала Дарья Хренова. Главные герои фильма — музыканты группы «Экология мысли». Их волнует вопрос переработки пластика. Режиссер встретила героев в московском метро, где они исполняли свои произведения на музыкальных инструментах, собранных из бутылок, пластиковых труб, ведер и пищащих игрушек. В поисках решения вопроса замусоривания планеты пластиком герои встречаются с активистами раздельного сбора отходов и изучают способы решения проблемы, общаясь с экспертами. «Мы смогли увидеть современную экологическую повестку в позитивном ключе, что необычно. Это очень интересный формат экологического мероприятия, который уже получил положительные оценки участников, и мы обязательно его повторим», — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова. Создатели фильма отмечают, что он не дает четкого ответа на поставленные вопросы, так как тема переработки пластика на сегодняшний день остается открытой. Авторам было важно получить обратную связь от уральской молодежи. Для этого была организована прямая линия с режиссером фильма Дарьей Хреновой, во время которой ребята задавали вопросы и делились впечатлениями от просмотра. «Рифей» регулярно организует экологические проекты и акции. Так, ранее компания реализовала проект по разработке экологического мерча. Его создали школьники из Нижнего Тагила.