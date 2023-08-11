Суд арестовал подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Суд в Эквадоре назначил арест шести обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Арест будет действовать до завершения расследования, сообщила генпрокуратура Эквадора.
«Суд назначил предварительный арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней», — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.
По данным МВД, исполнители убийства — иностранные граждане. «Были арестованы шесть субъектов, все иностранного гражданства», — указано на сайте ведомства. В МВД расценивают случившееся как «политическое преступление террористического характера, попытку саботажа предстоящих выборов».
Вильявисенсио убили вечером 9 августа после предвыборного мероприятия. Еще девять человек получили ранения. Один из подозреваемых был ликвидирован в ходе перестрелки, шестеро задержаны.
Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий лидер страны Гильермо Лассо объяснял, что выборы проводятся, чтобы распустить парламент. По его словам, действующие законодатели мешают проводить реформы.
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