Суд арестовал подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

11 августа 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Все шестеро задержанных по подозрению в убийстве — иностранцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд в Эквадоре назначил арест шести обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Арест будет действовать до завершения расследования, сообщила генпрокуратура Эквадора. «Суд назначил предварительный арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней», — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter. По данным МВД, исполнители убийства — иностранные граждане. «Были арестованы шесть субъектов, все иностранного гражданства», — указано на сайте ведомства. В МВД расценивают случившееся как «политическое преступление террористического характера, попытку саботажа предстоящих выборов». Вильявисенсио убили вечером 9 августа после предвыборного мероприятия. Еще девять человек получили ранения. Один из подозреваемых был ликвидирован в ходе перестрелки, шестеро задержаны. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий лидер страны Гильермо Лассо объяснял, что выборы проводятся, чтобы распустить парламент. По его словам, действующие законодатели мешают проводить реформы.

Суд в Эквадоре назначил арест шести обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Арест будет действовать до завершения расследования, сообщила генпрокуратура Эквадора. «Суд назначил предварительный арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней», — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter. По данным МВД, исполнители убийства — иностранные граждане. «Были арестованы шесть субъектов, все иностранного гражданства», — указано на сайте ведомства. В МВД расценивают случившееся как «политическое преступление террористического характера, попытку саботажа предстоящих выборов». Вильявисенсио убили вечером 9 августа после предвыборного мероприятия. Еще девять человек получили ранения. Один из подозреваемых был ликвидирован в ходе перестрелки, шестеро задержаны. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий лидер страны Гильермо Лассо объяснял, что выборы проводятся, чтобы распустить парламент. По его словам, действующие законодатели мешают проводить реформы.