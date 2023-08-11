Суд арестовал подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Все шестеро задержанных по подозрению в убийстве — иностранцы Фото:

Суд в Эквадоре назначил арест шести обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Арест будет действовать до завершения расследования, сообщила генпрокуратура Эквадора.

«Суд назначил предварительный арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней», — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.

По данным МВД, исполнители убийства — иностранные граждане. «Были арестованы шесть субъектов, все иностранного гражданства», — указано на сайте ведомства. В МВД расценивают случившееся как «политическое преступление террористического характера, попытку саботажа предстоящих выборов».

Вильявисенсио убили вечером 9 августа после предвыборного мероприятия. Еще девять человек получили ранения. Один из подозреваемых был ликвидирован в ходе перестрелки, шестеро задержаны.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий лидер страны Гильермо Лассо объяснял, что выборы проводятся, чтобы распустить парламент. По его словам, действующие законодатели мешают проводить реформы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Эквадоре назначил арест шести обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Арест будет действовать до завершения расследования, сообщила генпрокуратура Эквадора. «Суд назначил предварительный арест шести обвиняемым в убийстве. Прокурорское следствие продлится 30 дней», — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter. По данным МВД, исполнители убийства — иностранные граждане. «Были арестованы шесть субъектов, все иностранного гражданства», — указано на сайте ведомства. В МВД расценивают случившееся как «политическое преступление террористического характера, попытку саботажа предстоящих выборов». Вильявисенсио убили вечером 9 августа после предвыборного мероприятия. Еще девять человек получили ранения. Один из подозреваемых был ликвидирован в ходе перестрелки, шестеро задержаны. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий лидер страны Гильермо Лассо объяснял, что выборы проводятся, чтобы распустить парламент. По его словам, действующие законодатели мешают проводить реформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...