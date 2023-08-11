В свердловском городе перекроют две улицы ради праздничных гуляний

Свердловское УГИБДД: в Сухом Логе перекроют улицы Горького и Юбилейную из-за Дня города

12 августа 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

В Сухом Логе улицы Горького и Юбилейную перекроют с 15 до 23 часов 12 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сухом Логе (Свердловская область) 12 августа с 15 до 23 часов перекроют улицы Горького и Юбилейную из-за праздничных мероприятий на День города. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В период с 15 до 23 часов будет перекрыто движение транспорта. На улице Горького от дома №8 до дома №12 и на улице Юбилейная от дома №6 до дома №8А», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Сухой Лог 12 августа отметит свое 80-летие. Финальной частью праздничных мероприятий станет концерт группы RASA, которая выступит в 22 часа на площади «Юбилейная».

В Сухом Логе (Свердловская область) 12 августа с 15 до 23 часов перекроют улицы Горького и Юбилейную из-за праздничных мероприятий на День города. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В период с 15 до 23 часов будет перекрыто движение транспорта. На улице Горького от дома №8 до дома №12 и на улице Юбилейная от дома №6 до дома №8А», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Сухой Лог 12 августа отметит свое 80-летие. Финальной частью праздничных мероприятий станет концерт группы RASA, которая выступит в 22 часа на площади «Юбилейная».