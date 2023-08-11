В свердловском городе перекроют две улицы ради праздничных гуляний

В Сухом Логе улицы Горького и Юбилейную перекроют с 15 до 23 часов 12 августа
В Сухом Логе (Свердловская область) 12 августа с 15 до 23 часов перекроют улицы Горького и Юбилейную из-за праздничных мероприятий на День города. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«В период с 15 до 23 часов будет перекрыто движение транспорта. На улице Горького от дома №8 до дома №12 и на улице Юбилейная от дома №6 до дома №8А», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
Сухой Лог 12 августа отметит свое 80-летие. Финальной частью праздничных мероприятий станет концерт группы RASA, которая выступит в 22 часа на площади «Юбилейная».
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