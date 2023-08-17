Метеоролог предрек на следующей неделе холодный душ регионам России

17 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Северо-восток европейской территории России ждет резкое похолодание, отметил Александр Шувалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Северо-восток европейской территории России, Урал ждет резкое похолодание. Холодный душ окатит в выходные Ухту, Усинск, Нарьян-Мар, Воркуту, Сыктывкар, отметил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Холодный душ в выходные окатит северо-восток европейской территории России. Ухта, Усинск, Нарьян-Мар, Воркута, Сыктывкар — все они уйдут из плена большой жары и вернутся в нормальную северную прохладу. То же самое произойдет и в Архангельске. Там температура понизится к началу следующей недели до 12, 15 градусов. Это при том, что 17 августа там еще будет 25, 27 градусов. В Нарьян-Маре в выходные — до 8, 13 градусов с хорошим дождем. Печора и Ухта — в воскресенье 11, 13 градусов. Сыктывкар — в субботу и воскресенье 13, 18 градусов, в понедельник 9, 14 градусов с дождем. Довольно существенное понижение температуры, если учесть, что 17 августа там 29 градусов», — рассказал Александр Шувалов. На следующей неделе, по словам метеоролога, резкое понижение температуры ожидается в Пермском крае, в Москве и Екатеринбурге. «Циклон идет по северу, по морям, но в его тылу очень холодный воздух, поэтому это понижение температуры затронет и Урал. Там в ближайшие два дня жаркая погода — до 28, 30 градусов, а затем в субботу, воскресенье понижение до 20, и самое большое на рубеже 22—23 августа. Долгое время температура там была на 6-8 градусов выше положенной для этого времени года, а в середине следующей недели станет как минимум на 2-4 градуса ниже нормы. Дневная температура будет не выше 15 градусов. В Перми 17, 18 августа 30 градусов, а в понедельник 21 августа уже 17, 18 градусов. Это то же самое, что идет и на Екатеринбург, только в более сглаженном виде. Москва тоже опускается уже к климатической норме. 17, 18 августа еще около 30 градусов, а затем идет понижение температуры. В середине следующей недели температура днем может быть ниже 20 градусов. Ночная температура будет около 10, 15. Это при том, что на юге до начала следующей недели так и будет держаться 32, 37 градусов», — подчеркнул Шувалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северо-восток европейской территории России, Урал ждет резкое похолодание. Холодный душ окатит в выходные Ухту, Усинск, Нарьян-Мар, Воркуту, Сыктывкар, отметил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Холодный душ в выходные окатит северо-восток европейской территории России. Ухта, Усинск, Нарьян-Мар, Воркута, Сыктывкар — все они уйдут из плена большой жары и вернутся в нормальную северную прохладу. То же самое произойдет и в Архангельске. Там температура понизится к началу следующей недели до 12, 15 градусов. Это при том, что 17 августа там еще будет 25, 27 градусов. В Нарьян-Маре в выходные — до 8, 13 градусов с хорошим дождем. Печора и Ухта — в воскресенье 11, 13 градусов. Сыктывкар — в субботу и воскресенье 13, 18 градусов, в понедельник 9, 14 градусов с дождем. Довольно существенное понижение температуры, если учесть, что 17 августа там 29 градусов», — рассказал Александр Шувалов. На следующей неделе, по словам метеоролога, резкое понижение температуры ожидается в Пермском крае, в Москве и Екатеринбурге. «Циклон идет по северу, по морям, но в его тылу очень холодный воздух, поэтому это понижение температуры затронет и Урал. Там в ближайшие два дня жаркая погода — до 28, 30 градусов, а затем в субботу, воскресенье понижение до 20, и самое большое на рубеже 22—23 августа. Долгое время температура там была на 6-8 градусов выше положенной для этого времени года, а в середине следующей недели станет как минимум на 2-4 градуса ниже нормы. Дневная температура будет не выше 15 градусов. В Перми 17, 18 августа 30 градусов, а в понедельник 21 августа уже 17, 18 градусов. Это то же самое, что идет и на Екатеринбург, только в более сглаженном виде. Москва тоже опускается уже к климатической норме. 17, 18 августа еще около 30 градусов, а затем идет понижение температуры. В середине следующей недели температура днем может быть ниже 20 градусов. Ночная температура будет около 10, 15. Это при том, что на юге до начала следующей недели так и будет держаться 32, 37 градусов», — подчеркнул Шувалов.