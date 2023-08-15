Курс доллара обвалился в начале предварительных торгов на бирже

Мосбиржа: на начало торгов доллар упал на пять рублей, достигнув 97,15 рублей
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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
На момент 07:01 (по Мск) доллар поднялся до 97,15 рублей Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

Доллар упал до 92,61 рубля, снизившись сразу на пять рублей. На момент 07:01 (по Мск) он достиг 97,15 рублей.

В первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей — до 92,61. Далее он восстановился до 97,15 рублей. Соответствующий график опубликовала Мосбиржа.

После заявления Центробанка РФ о проведении заседания по ключевой ставке доллар опустился ниже отметки в 100 рублей. Вмешательство Центробанка и Минфина могут повлиять на курс доллара.

Доллар упал на пять рублей на начало торгов
Доллар упал на пять рублей на начало торгов

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Доллар упал до 92,61 рубля, снизившись сразу на пять рублей. На момент 07:01 (по Мск) он достиг 97,15 рублей. В первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей — до 92,61. Далее он восстановился до 97,15 рублей. Соответствующий график опубликовала Мосбиржа. После заявления Центробанка РФ о проведении заседания по ключевой ставке доллар опустился ниже отметки в 100 рублей. Вмешательство Центробанка и Минфина могут повлиять на курс доллара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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