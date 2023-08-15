Курс доллара обвалился в начале предварительных торгов на бирже

На момент 07:01 (по Мск) доллар поднялся до 97,15 рублей
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Доллар упал до 92,61 рубля, снизившись сразу на пять рублей. На момент 07:01 (по Мск) он достиг 97,15 рублей.
В первую минуту валютных торгов доллар обрушился более чем на 5 рублей — до 92,61. Далее он восстановился до 97,15 рублей. Соответствующий график опубликовала Мосбиржа.
После заявления Центробанка РФ о проведении заседания по ключевой ставке доллар опустился ниже отметки в 100 рублей. Вмешательство Центробанка и Минфина могут повлиять на курс доллара.
Доллар упал на пять рублей на начало торгов
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.