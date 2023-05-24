Россия вытеснит США с продовольственного рынка Китая

Экспортировать самый популярный продукт станет проще

24 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Россия отправит излишки рекордного урожая зерна в Китай Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти договорились об открытии китайского рынка для отечественного зерна. На российско-китайских переговорах главы правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна 24 мая в Пекине подписали протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице из России. Как объяснили эксперты URA.RU, так РФ избавится от излишков зерна, а Китай — подстрахуется, пустив нового поставщика на рынок, где лидирует США. Второй день своего визита в Китай Мишустин начал с переговоров со своим коллегой — премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном. Глава правительства РФ во вступительном слове подчеркнул, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал досрочно выполнить задачу по увеличению товарооборота РФ и КНР до 200 млрд долларов Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья: „Единство позволяет свернуть горы“», — сказал Мишустин. В 2022 году взаимный товарооборот РФ и КНР вырос почти на треть и составил почти 190 млрд долларов, напомнил премьер-министр РФ. «В январе — марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 52 млрд долларов. Уверен, что в этом году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению товарооборота до 200 млрд долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — выразил надежду Мишустин. После переговоров стороны подписали документы. Среди них — «протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай». Россия и Китай подписали договор о фитосанитарных требованиях к пшенице Фото: Георгий Бергал © URA.RU Зерно является базовым продуктом российского аграрного экспорта — в 2022 году объем поставок вырос на 15%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Крупнейшими покупателями стали Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия. Китай больше всех нарастил закупки российского зерна — на 78%. В 2022 году в России произведено 158 млн тонн зерна, внутреннее потребление составляет 80-90 млн тонн, остальное идет на экспорт, уточнили эксперты. Россия заинтересована в реализации рекордного урожая зерна, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов. Но экспорт сельхозпродукции тормозится из-за сложностей с логистикой, оплатой, отгрузкой, пропускной способностью железных дорог и погранпереходов, страхованием перевозок, добавил депутат. Экспорт российского зерна тормозится из-за проблем с логистикой, расчетами и страхованием, уточнили эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU «Традиционные направления нашего экспорта меняются. В связи с этим отрасль и сельхозпроизводители переживают определенные проблемы, например, падение цен на зерно. Китай — это очень емкий рынок. Это 1,5 млрд человек, которые потребляют значительную часть продовольствия. Расширение, в том числе поставок сельхозпродукции в КНР, — стратегическое направление нашего внешнеэкономического сотрудничества», — пояснил депутат. Если в новом протоколе заложено кардинальное изменение подходов КНР к российской пшенице по фитосанитарным требованиям, то это означает открытие китайского рынка для России, полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Раньше китайский рынок для нашей пшеницы был закрыт. На китайском зерновом рынке конкурентами России будут Австралия, Индия и США, отмечают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Шли только приграничные поставки. Это были небольшие объемы. Такие ограничения были результатом политического решения КНР. Требования далеко выходили за стандарты, которые общеприняты в мире и применялись только к российскому экспорту. На китайском рынке мы будем конкурировать с Австралией, Индией, США и другими поставщиками. Но для России это существенная подвижка», — рассказал собеседник. Статья по теме Мишустин показал план ухода от доллара и евро В условиях мировой турбулентности, когда Китай стал экономическим и политическим противником США, КНР страхуется и задумывается о расширении поставщиков — надежных, понятных и экономически выгодных, объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Договоренности двух премьеров облегчат заключение сделок на поставки зерна из России. Китай сложно запускает на рынок новых поставщиков. У него устоявшиеся связи. Одним из основных поставщиков пшеницы и сои является США. Отношения там выстроены и торговые балансы тоже. Но у России с Китаем большая граница и поставки зерна из Сибири будут осуществляться коротким маршрутом», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти договорились об открытии китайского рынка для отечественного зерна. На российско-китайских переговорах главы правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Госсовета КНР Ли Цяна 24 мая в Пекине подписали протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице из России. Как объяснили эксперты URA.RU, так РФ избавится от излишков зерна, а Китай — подстрахуется, пустив нового поставщика на рынок, где лидирует США. Второй день своего визита в Китай Мишустин начал с переговоров со своим коллегой — премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном. Глава правительства РФ во вступительном слове подчеркнул, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. «Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене, незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья: „Единство позволяет свернуть горы“», — сказал Мишустин. В 2022 году взаимный товарооборот РФ и КНР вырос почти на треть и составил почти 190 млрд долларов, напомнил премьер-министр РФ. «В январе — марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 52 млрд долларов. Уверен, что в этом году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению товарооборота до 200 млрд долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — выразил надежду Мишустин. После переговоров стороны подписали документы. Среди них — «протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай». Зерно является базовым продуктом российского аграрного экспорта — в 2022 году объем поставок вырос на 15%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. Крупнейшими покупателями стали Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия. Китай больше всех нарастил закупки российского зерна — на 78%. В 2022 году в России произведено 158 млн тонн зерна, внутреннее потребление составляет 80-90 млн тонн, остальное идет на экспорт, уточнили эксперты. Россия заинтересована в реализации рекордного урожая зерна, считает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов. Но экспорт сельхозпродукции тормозится из-за сложностей с логистикой, оплатой, отгрузкой, пропускной способностью железных дорог и погранпереходов, страхованием перевозок, добавил депутат. «Традиционные направления нашего экспорта меняются. В связи с этим отрасль и сельхозпроизводители переживают определенные проблемы, например, падение цен на зерно. Китай — это очень емкий рынок. Это 1,5 млрд человек, которые потребляют значительную часть продовольствия. Расширение, в том числе поставок сельхозпродукции в КНР, — стратегическое направление нашего внешнеэкономического сотрудничества», — пояснил депутат. Шли только приграничные поставки. Это были небольшие объемы. Такие ограничения были результатом политического решения КНР. Требования далеко выходили за стандарты, которые общеприняты в мире и применялись только к российскому экспорту. На китайском рынке мы будем конкурировать с Австралией, Индией, США и другими поставщиками. Но для России это существенная подвижка», — рассказал собеседник. В условиях мировой турбулентности, когда Китай стал экономическим и политическим противником США, КНР страхуется и задумывается о расширении поставщиков — надежных, понятных и экономически выгодных, объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Договоренности двух премьеров облегчат заключение сделок на поставки зерна из России. Китай сложно запускает на рынок новых поставщиков. У него устоявшиеся связи. Одним из основных поставщиков пшеницы и сои является США. Отношения там выстроены и торговые балансы тоже. Но у России с Китаем большая граница и поставки зерна из Сибири будут осуществляться коротким маршрутом», — резюмировал эксперт.