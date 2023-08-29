Челябинский замкополка Ангел поздравил школьников с началом учебного года. Видео

30 августа 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Гагарин советует детям хорошо учить историю России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, с позывным «Ангел», поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Ребята должны вырасти достойными людьми и получить нужные знания, чтобы в будущем умело защищать Родину, говорит Гагарин в видеообращении, которое есть в распоряжении URA.RU. «Вот и настал для вас новый учебный год. Мы, военнослужащие, находясь здесь на Донбассе, хотим пожелать вам всего самого хорошего. Мы находимся здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность и счастливое детство. И надеемся, что когда вы отучитесь, вы будете похожи на нас», — говорит Юрий Гагарин в своем видеообращении. Он пожелал детям, чтобы преподаватели начальной военной подготовки научили их стрелять, учителя истории рассказали, в кого можно стрелять, а географии — на каком континенте нужно стрелять. Эти полученные в школе знания пригодятся в дальнейшем, если потребуется защищать Родину. Тогда российские военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой, и которым суждено там погибнуть, будут знать, что выросла достойная смена. «Вы должны знать, что сегодня мы здесь воюем со всем миром. Весь мир почему-то решил, что России быть не должно. Нет, такого не будет. <…>. Я уверен, что мы повторим подвиг наших предков 1941—1945 годов», — добавил Гагарин. Ранее челябинец Юрий Гагарин показал полевую операционную. Он также рассказал, сколько весит медицинский рюкзак, заверив, что 100 таких рюкзаков спасут целый полк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, с позывным «Ангел», поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Ребята должны вырасти достойными людьми и получить нужные знания, чтобы в будущем умело защищать Родину, говорит Гагарин в видеообращении, которое есть в распоряжении URA.RU. «Вот и настал для вас новый учебный год. Мы, военнослужащие, находясь здесь на Донбассе, хотим пожелать вам всего самого хорошего. Мы находимся здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность и счастливое детство. И надеемся, что когда вы отучитесь, вы будете похожи на нас», — говорит Юрий Гагарин в своем видеообращении. Он пожелал детям, чтобы преподаватели начальной военной подготовки научили их стрелять, учителя истории рассказали, в кого можно стрелять, а географии — на каком континенте нужно стрелять. Эти полученные в школе знания пригодятся в дальнейшем, если потребуется защищать Родину. Тогда российские военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой, и которым суждено там погибнуть, будут знать, что выросла достойная смена. «Вы должны знать, что сегодня мы здесь воюем со всем миром. Весь мир почему-то решил, что России быть не должно. Нет, такого не будет. <…>. Я уверен, что мы повторим подвиг наших предков 1941—1945 годов», — добавил Гагарин. Ранее челябинец Юрий Гагарин показал полевую операционную. Он также рассказал, сколько весит медицинский рюкзак, заверив, что 100 таких рюкзаков спасут целый полк.