Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин, с позывным «Ангел», поздравил школьников и студентов с началом учебного года. Ребята должны вырасти достойными людьми и получить нужные знания, чтобы в будущем умело защищать Родину, говорит Гагарин в видеообращении, которое есть в распоряжении URA.RU.
«Вот и настал для вас новый учебный год. Мы, военнослужащие, находясь здесь на Донбассе, хотим пожелать вам всего самого хорошего. Мы находимся здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность и счастливое детство. И надеемся, что когда вы отучитесь, вы будете похожи на нас», — говорит Юрий Гагарин в своем видеообращении.
Он пожелал детям, чтобы преподаватели начальной военной подготовки научили их стрелять, учителя истории рассказали, в кого можно стрелять, а географии — на каком континенте нужно стрелять. Эти полученные в школе знания пригодятся в дальнейшем, если потребуется защищать Родину. Тогда российские военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой, и которым суждено там погибнуть, будут знать, что выросла достойная смена.
«Вы должны знать, что сегодня мы здесь воюем со всем миром. Весь мир почему-то решил, что России быть не должно. Нет, такого не будет. <…>. Я уверен, что мы повторим подвиг наших предков 1941—1945 годов», — добавил Гагарин.
Ранее челябинец Юрий Гагарин показал полевую операционную. Он также рассказал, сколько весит медицинский рюкзак, заверив, что 100 таких рюкзаков спасут целый полк.
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