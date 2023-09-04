Источник: пропавшая месяц назад жительница ХМАО умерла от передозировки наркотиками

Сургутянка, которую искали в Свердловской области, погибла из-за проблем с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, мусор, шприц
Женщина умерла еще 15 августа, однако известно о ее смерти стало только в начале сентября Фото:

38-летняя Юлия Истомина (Волокитина), которую искали в течение месяца в ХМАО и Свердловской области, еще 15 августа скончалась в Сургуте от передозировки наркотиками. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«15 августа тело Истоминой обнаружили врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из домов по улице Кукуевичкого. Женщина, вероятно, скончалась от передозировки наркотиками. Также в квартире были обнаружены шприцы для инъекций и другие признаки употребления запрещенных веществ», — рассказал инсайдер. Факт обнаружения трупа пропавшей женщины корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Ранее URA.RU писало о том, что тело 38-летней жительницы Югры Юлии Истоминой (Волокитиной) обнаружено. Женщина с 26 июля перестала выходить на связь, и в течение месяца ее искали в ХМАО и Свердловской области.

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38-летняя Юлия Истомина (Волокитина), которую искали в течение месяца в ХМАО и Свердловской области, еще 15 августа скончалась в Сургуте от передозировки наркотиками. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «15 августа тело Истоминой обнаружили врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из домов по улице Кукуевичкого. Женщина, вероятно, скончалась от передозировки наркотиками. Также в квартире были обнаружены шприцы для инъекций и другие признаки употребления запрещенных веществ», — рассказал инсайдер. Факт обнаружения трупа пропавшей женщины корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что тело 38-летней жительницы Югры Юлии Истоминой (Волокитиной) обнаружено. Женщина с 26 июля перестала выходить на связь, и в течение месяца ее искали в ХМАО и Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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