Источник: пропавшая месяц назад жительница ХМАО умерла от передозировки наркотиками

Сургутянка, которую искали в Свердловской области, погибла из-за проблем с наркотиками

04 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Женщина умерла еще 15 августа, однако известно о ее смерти стало только в начале сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 38-летняя Юлия Истомина (Волокитина), которую искали в течение месяца в ХМАО и Свердловской области, еще 15 августа скончалась в Сургуте от передозировки наркотиками. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «15 августа тело Истоминой обнаружили врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из домов по улице Кукуевичкого. Женщина, вероятно, скончалась от передозировки наркотиками. Также в квартире были обнаружены шприцы для инъекций и другие признаки употребления запрещенных веществ», — рассказал инсайдер. Факт обнаружения трупа пропавшей женщины корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что тело 38-летней жительницы Югры Юлии Истоминой (Волокитиной) обнаружено. Женщина с 26 июля перестала выходить на связь, и в течение месяца ее искали в ХМАО и Свердловской области.

38-летняя Юлия Истомина (Волокитина), которую искали в течение месяца в ХМАО и Свердловской области, еще 15 августа скончалась в Сургуте от передозировки наркотиками. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «15 августа тело Истоминой обнаружили врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из домов по улице Кукуевичкого. Женщина, вероятно, скончалась от передозировки наркотиками. Также в квартире были обнаружены шприцы для инъекций и другие признаки употребления запрещенных веществ», — рассказал инсайдер. Факт обнаружения трупа пропавшей женщины корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что тело 38-летней жительницы Югры Юлии Истоминой (Волокитиной) обнаружено. Женщина с 26 июля перестала выходить на связь, и в течение месяца ее искали в ХМАО и Свердловской области.