Источник: пропавшая месяц назад жительница ХМАО умерла от передозировки наркотиками

38-летняя Юлия Истомина (Волокитина), которую искали в течение месяца в ХМАО и Свердловской области, еще 15 августа скончалась в Сургуте от передозировки наркотиками. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«15 августа тело Истоминой обнаружили врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из домов по улице Кукуевичкого. Женщина, вероятно, скончалась от передозировки наркотиками. Также в квартире были обнаружены шприцы для инъекций и другие признаки употребления запрещенных веществ», — рассказал инсайдер. Факт обнаружения трупа пропавшей женщины корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Ранее URA.RU писало о том, что тело 38-летней жительницы Югры Юлии Истоминой (Волокитиной) обнаружено. Женщина с 26 июля перестала выходить на связь, и в течение месяца ее искали в ХМАО и Свердловской области.
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