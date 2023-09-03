Нашли тело пропавшей сургутянки, которую искали в Свердловской области

Тело женщины нашли 1 сентября в Свердловской области
Нашли тело 38-летней Юлии Истоминой (Волокитиной), которую не могли найти в течение месяца. Ее искали в Свердловской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Найдена 1 сентября. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким» — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщину пытались найти в Свердловской области.
Ранее женщина с 26 июля перестала выходить на связь. Никто ничего не знал о ее местоположении. Поэтому поисковый отряд разослал ориентировку.
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