Нашли тело пропавшей сургутянки, которую искали в Свердловской области

03 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Тело женщины нашли 1 сентября в Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нашли тело 38-летней Юлии Истоминой (Волокитиной), которую не могли найти в течение месяца. Ее искали в Свердловской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Найдена 1 сентября. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким» — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщину пытались найти в Свердловской области. Ранее женщина с 26 июля перестала выходить на связь. Никто ничего не знал о ее местоположении. Поэтому поисковый отряд разослал ориентировку.

Нашли тело 38-летней Юлии Истоминой (Волокитиной), которую не могли найти в течение месяца. Ее искали в Свердловской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Найдена 1 сентября. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким» — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщину пытались найти в Свердловской области. Ранее женщина с 26 июля перестала выходить на связь. Никто ничего не знал о ее местоположении. Поэтому поисковый отряд разослал ориентировку.