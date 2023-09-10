10 сентября 2023

В Свердловской области зафиксировали рекордную нехватку персонала

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания Энергоарсенал. Екатеринбург, сварка
Чаще всего работодателям нужны рабочие Фото:

В Свердловской области в августе выложили рекордное количество активных вакансий за последние два года — почти 50 тысяч. Больше всего в регионе не хватает рабочих и специалистов из сферы продаж, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter.

«В августе 2023 года в Свердловской области насчитывалось почти 50 тысяч активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В частности, это на 131% больше, нежели в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года», — говорится в результатах исследования.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие (24% вакансий), специалисты из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство и недвижимость» (17%). Дальше по убывающей — логисты, обслуживающий персонал, продавцы, работники сферы туризма, административный персонал.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на промышленных предприятиях региона не хватает 15 тысяч сотрудников. Чтобы привлечь сотрудников, HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.

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В Свердловской области в августе выложили рекордное количество активных вакансий за последние два года — почти 50 тысяч. Больше всего в регионе не хватает рабочих и специалистов из сферы продаж, сообщили URA.RU авторы исследования — компания Head Hunter. «В августе 2023 года в Свердловской области насчитывалось почти 50 тысяч активных вакансий — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В частности, это на 131% больше, нежели в январе 2021 года, и на 56% больше, чем в августе 2022 года», — говорится в результатах исследования. Наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие (24% вакансий), специалисты из сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство и недвижимость» (17%). Дальше по убывающей — логисты, обслуживающий персонал, продавцы, работники сферы туризма, административный персонал. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что на промышленных предприятиях региона не хватает 15 тысяч сотрудников. Чтобы привлечь сотрудников, HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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