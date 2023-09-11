Главный коммунист проиграл выборы в Екатеринбурге, поставив на жену

11 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Александр Ивачев заявил, что его оппоненты вели кампанию «грязно» Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга фракция КПРФ существенно сократилась — с пяти до двух голосов. Источник URA.RU во власти, внимательно следивший за кампанией, утверждает, что основная причина якобы в тактике секретаря обкома Александра Ивачева. Хотя сам Ивачев это опровергает. КПРФ набрала 12,36% — на 10% меньше, чем в 2018-м (23,02%). Тогда это дало партии пять «списочных» мандатов (по единому округу разыгрывались 18 мест), сейчас — только одно место (из 10). Оно, как ожидается, достанется депутату Виктории Ивачевой, супруге секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева, вице-спикера заксобрания. Она идет на проходном четвертом месте в списке КПРФ — вслед за Ивачевым и его коллегами по заксо Олегом Гордеевым и Риммой Скомороховой. Ивачева также выдвигалась — причем неожиданно для власти — в округе №22, где «Единую Россию» представлял депутат Дмитрий Сергин. Он набрал 41,67% голосов, Ивачева — 25,25%. По словам собеседника агентства, Ивачев якобы сделал ставку на выигрыш жены именно в округе. «Он направил на кампанию Виктории огромные — в том числе финансовые — ресурсы, результат списка для него был второстепенен. Это главная ошибка. Даже не знаю, как он теперь будет отчитываться перед московским руководством», — заявил собеседник. Новость по теме Между партиями распределили места в гордуме Екатеринбурга «Основные ресурсы партии были брошены на агитацию за партийный список КПРФ. По масштабам этой работы мы не уступали другим партиям. Было три выпуска общегородской газеты, буклет, листовки, уличные баннеры, реклама в лифтах, на радио, соцсетях и в газетах. Каждому кандидату-одномандатнику были созданы все условия для работы в округе. Вот пятерка лучших: Сомиков — 42,34%, Ивачева — 25,5%, Дюмаев — 24,36%, Зуев — 20,39%, Ступников — 17,53%. Как видите, результаты довольно ровные. Считаю, что подобные слухи распускают те, кто до сих пор не могут отойти от страха поражения в 22-м округе. Ведь такого количества грязи, сколько было вылито на КПРФ и Викторию Михайловну на Ботанике и Вторчермете, мы никогда раньше не видели», — прокомментировал сам Ивачев. Другой источник URA.RU, близкий к городскому штабу, отметил, что, на его взгляд, «перекос в сторону округа, может, и был, но не значительный». «На список он тоже работал довольно активно. Просто у ЛДПР слишком уж серьезные партнеры в этом году», — поделился собеседник. ЛДПР, как рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК Екатеринбурга Вадим Антошин, получила в новой думе два «списочных» мандата. Их получат бизнесмен Николай Вахрушев и Ксения Лещенко — соратники депутата гордумы Алексея Вихарева («Единая Россия»). Третий мандат ЛДПР принес депутат Дмитрий Николаев, при поддержке администрации победивший единоросса Владимира Стругова в округе №20. Второй мандат КПРФ достался депутату Виктору Сомикову (протеже девелопера Андрея Гавриловского). Он победил в округе №24. Также по одному «списочному» месте получили полузапрещенное «Яблоко», финансируемое враждебным мэрии миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), и «Справедливая Россия». У «Единой России» — четыре «списочных» мандата (41.87%). Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться Инфографика: Александр Антипов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам выборов в гордуму Екатеринбурга фракция КПРФ существенно сократилась — с пяти до двух голосов. Источник URA.RU во власти, внимательно следивший за кампанией, утверждает, что основная причина якобы в тактике секретаря обкома Александра Ивачева. Хотя сам Ивачев это опровергает. КПРФ набрала 12,36% — на 10% меньше, чем в 2018-м (23,02%). Тогда это дало партии пять «списочных» мандатов (по единому округу разыгрывались 18 мест), сейчас — только одно место (из 10). Оно, как ожидается, достанется депутату Виктории Ивачевой, супруге секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева, вице-спикера заксобрания. Она идет на проходном четвертом месте в списке КПРФ — вслед за Ивачевым и его коллегами по заксо Олегом Гордеевым и Риммой Скомороховой. Ивачева также выдвигалась — причем неожиданно для власти — в округе №22, где «Единую Россию» представлял депутат Дмитрий Сергин. Он набрал 41,67% голосов, Ивачева — 25,25%. По словам собеседника агентства, Ивачев якобы сделал ставку на выигрыш жены именно в округе. «Он направил на кампанию Виктории огромные — в том числе финансовые — ресурсы, результат списка для него был второстепенен. Это главная ошибка. Даже не знаю, как он теперь будет отчитываться перед московским руководством», — заявил собеседник. «Основные ресурсы партии были брошены на агитацию за партийный список КПРФ. По масштабам этой работы мы не уступали другим партиям. Было три выпуска общегородской газеты, буклет, листовки, уличные баннеры, реклама в лифтах, на радио, соцсетях и в газетах. Каждому кандидату-одномандатнику были созданы все условия для работы в округе. Вот пятерка лучших: Сомиков — 42,34%, Ивачева — 25,5%, Дюмаев — 24,36%, Зуев — 20,39%, Ступников — 17,53%. Как видите, результаты довольно ровные. Считаю, что подобные слухи распускают те, кто до сих пор не могут отойти от страха поражения в 22-м округе. Ведь такого количества грязи, сколько было вылито на КПРФ и Викторию Михайловну на Ботанике и Вторчермете, мы никогда раньше не видели», — прокомментировал сам Ивачев. Другой источник URA.RU, близкий к городскому штабу, отметил, что, на его взгляд, «перекос в сторону округа, может, и был, но не значительный». «На список он тоже работал довольно активно. Просто у ЛДПР слишком уж серьезные партнеры в этом году», — поделился собеседник. ЛДПР, как рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК Екатеринбурга Вадим Антошин, получила в новой думе два «списочных» мандата. Их получат бизнесмен Николай Вахрушев и Ксения Лещенко — соратники депутата гордумы Алексея Вихарева («Единая Россия»). Третий мандат ЛДПР принес депутат Дмитрий Николаев, при поддержке администрации победивший единоросса Владимира Стругова в округе №20. Второй мандат КПРФ достался депутату Виктору Сомикову (протеже девелопера Андрея Гавриловского). Он победил в округе №24. Также по одному «списочному» месте получили полузапрещенное «Яблоко», финансируемое враждебным мэрии миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), и «Справедливая Россия». У «Единой России» — четыре «списочных» мандата (41.87%).