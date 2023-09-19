Бизнесмена Сахарова обвинили в хищении средств при поставках оборонке

19 сентября 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

В станке присутствовали немецкие детали, которые запрещены на законодательном уровне Фото: Сергей Русанов © URA.RU Гендиректор российского подразделения международной компании Chiron Group Андрей Сахаров обвиняется в хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По версии следствия, поставленный КТРВ станок имел, вопреки закону, не российское происхождение, а был укомплектован немецкими деталями. Кроме того, проданы они были, по мнению СКР, по завышенной стоимости: по подсчетам следствия, цена комплектующих составляла 46 миллионов рублей», — говорится в материале. Сахаров отрицает свою вину, объясняя тем, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Также гендиректор российского подразделения Chiron Group считает, что следствие оценивает немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы. Сейчас Сахаров находится под домашним арестом в Москве. В 2022 году Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. В том числе 27 человек привлекли к ответственности за преступления при реализации государственного оборонного заказа.

Гендиректор российского подразделения международной компании Chiron Group Андрей Сахаров обвиняется в хищении средств Корпорации тактического ракетного вооружения (КТРВ) при поставке ей станка за 83,7 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По версии следствия, поставленный КТРВ станок имел, вопреки закону, не российское происхождение, а был укомплектован немецкими деталями. Кроме того, проданы они были, по мнению СКР, по завышенной стоимости: по подсчетам следствия, цена комплектующих составляла 46 миллионов рублей», — говорится в материале. Сахаров отрицает свою вину, объясняя тем, что на установку зарубежных запчастей запрета нет. Также гендиректор российского подразделения Chiron Group считает, что следствие оценивает немецкие комплектующие в 46 миллионов рублей, не беря в расчет российские детали и сопутствующие расходы. Сейчас Сахаров находится под домашним арестом в Москве. В 2022 году Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. В том числе 27 человек привлекли к ответственности за преступления при реализации государственного оборонного заказа.