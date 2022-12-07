Глава СК рассказал о масштабах коррупции в «оборонке» в 2022 году

Бастрыкин отметил рост коррупции в оборонно-промышленном комплексе

08 декабря 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

В 2022 к ответственности было привлечено 60 коррупционеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году Следственный комитет (СК) России привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе. И 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — заявил Бастрыкин, слова которого передает РИА Новости. Бастрыкин также рассказал о количестве поступивших в суды дел о преступлениях данной категории. По его словам, за десять месяцев в этом году в суды поступило свыше 8,7 тысячи подобных дел, что на десять процентов больше, чем в предыдущем. Ранее стало известно об аресте сотрудника Минобороны РФ за взятку в два миллиона рублей. Замгендиректора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был задержан по подозрению в коррупции. Кроме того, комитет Госдумы РФ попросил генпрокурора расследовать дело о пропаже денег для тыла армии России.

В 2022 году Следственный комитет (СК) России привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе. И 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», — заявил Бастрыкин, слова которого передает РИА Новости. Бастрыкин также рассказал о количестве поступивших в суды дел о преступлениях данной категории. По его словам, за десять месяцев в этом году в суды поступило свыше 8,7 тысячи подобных дел, что на десять процентов больше, чем в предыдущем. Ранее стало известно об аресте сотрудника Минобороны РФ за взятку в два миллиона рублей. Замгендиректора по наземному обслуживанию 223-го летного отряда Минобороны России Евгений Бутусов был задержан по подозрению в коррупции. Кроме того, комитет Госдумы РФ попросил генпрокурора расследовать дело о пропаже денег для тыла армии России.