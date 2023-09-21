В челябинский кластер беспилотников объединятся 13 резидентов

В Челябинской области производством беспилотников займутся 13 компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кластер беспилотников в Челябинской области объединит 13 резидентов. Об этом региональный министр промышленности Павел Рыжий объявил в Миассе в ходе выездного совещания на автозаводе «Урал».

«В настоящий момент ведутся переговоры с 13 предприятиями, которые потенциально могут производить беспилотные летательные аппараты. Управлять промышленным кластером будет Фонда развития промышленности (ФРП)», — заявил Рыжий.

Кооперацию между предприятиями простимулируют. Часть производственных затрат возместит ФРП. Отбор претендентов уже ведется.

Установочное совещание Рыжий провел в августе. Министр тогда сообщил, что согласие на работу в рамках кластера дали представители Южно-Уральского госуниверситета и Магнитогорского государственного техуниверситета имени Носова. Требования федерального Минпромторга предусматривают, что объединение должно состоять не менее чем из пяти промышленных предприятий. Резидентам предстоит организовать минимум три совместных проекта. Участники смогут возместить до 50% своих расходов. Максимальная сумма госфинансирования может составить 20 млн рублей.

Ряд компаний региона уже занято производством беспилотников и двигателей для них. Направление является одним из профильных в деятельности НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска.