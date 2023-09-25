Челябинское зерно очистят от испорченных семян фотосепаратором

В фермерском хозяйстве зерно будут разделять фотосепаратором Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В фермерском хозяйстве Верхнеуральского района (Челябинская область) здоровое зерно от испорченных семян отделят фотосепаратором. Как URA.RU рассказал глава хозяйства Владимир Паламарчук, новая техника обеспечит 99% чистых семян.

«Фотосепаратор будет разделять семена по цвету. Оборудование обеспечивает до 99% чистых семян», — пояснил URA.RU Паламарчук.

Технику приобрели в 2022 году, к декабрю она будет готова к использованию. Работает даже дистанционно. Оборудование снабжено 60 видеокамерами, которые позволяют очищать до пяти — шести тонн за час. В хозяйстве фермеры будут разделять семена льна, горчицы, люцерны, овса. Сырье будет поступать на сепаратор после того, как пройдет первичную обработку. Паламарчук отметил, что очистку будет проходить не только свое зерно, но и сторонних заказчиков.

В пресс-службе минсельхоза региона URA.RU сообщили, что в области предусмотрены субсидии на приобретение техники (199 млн рублей), компенсация затрат на строительство новых объектов агропромышленного комплекса, в том числе зернохранилищ (290,9 млн рублей). Аграриям также доступны льготные инвестиционные кредиты на приобретение техники под 5% годовых. Два ангара специалисты хозяйства Паламарчука возвели с привлечением грантов на поддержку семейных ферм. В настоящий момент 10 хозяйств строят 17 зернохранилищ общей мощностью 45,6 тысячи тонн со сроком сдачи в эксплуатацию в 2023—2024 годах.

В Челябинской области сбор зерновых с полей задержали погодные условия. К середине сентября удалось собрать 25% урожая, хотя годом ранее за тот же период было собрано 70%. В условиях затяжных дождей ученые Южно-Уральского госуниверситета предложили способ восстанавливать испорченное зерно с помощью плазмы.