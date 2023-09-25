Священник обвинил свердловский байк-фестиваль в сатанизме и садизме

Священник посчитал байк-фестиваль в Богдановиче сатанинским Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Священник РПЦ Афанасий Коренкин обвинил организаторов байкерского фестиваля в Богдановиче (Свердловская область) в пропаганде сатанизма и садизма. Он упрекнул местные власти в поддержке мероприятия.

«Я — уроженец Богдановича. Мне было очень неприятно и больно слышать, что недавно на моей родине провели фестиваль „Пикник на обочине“, в который была включена пропаганда насилия в духе типичного сатанизма и садизма. На фестиваль был открыт доступ детям — это просто ужасно. Но еще хуже то, что фестиваль поддержали власти Богдановича», — заявил Коренкин в интервью, опубликованном на странице Курганской епархии в соцсети «Вконтакте».

Глава Богдановичского округа Олег Нейфельд заявил, что «Пикник на обочине» проходит уже девять лет, и ничего деструктивного в нем нет. По его словам, мероприятие помогает повышать узнаваемость округа и привлекать туристов.

«Фестиваль проходит не первый год, и каждый раз выбирается определенная тематика костюмов, грима. Ничего плохого не было, никто не жаловался. На фестивале никто не выпивал, не мусорил — люди культурно отдыхали, слушали музыку. Эти поборники морали и нравственности сами посещали фестиваль в прошлые годы. Не знаю, зачем они ополчились против хорошего мероприятия в округе. А что касается церкви, то ей стоило бы заняться богоугодными делами, а не кляузничеством заниматься», — сказал он корреспонденту URA.RU.