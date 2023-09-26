Челябинку покажут в эфире 30 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заведующая Челябинской областной библиотекой Юлия Поздеева снова приняла участие в интеллектуальной передаче «Своя игра» на НТВ. Женщина вернулась на шоу спустя три года после победы.

«Да, три года спустя я снова там оказалась. Анонс в закрытой группе „Своей игры“ уже вышел, знакомые и незнакомые мне люди делают ставки: кто победит», — пишет Поздеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что приятно увидеть под постом с анонсом комментарии своих болельщиков. Она также поделилась фотографиями со съемок, где стоит за трибуной с гербом Челябинской области.

Поздеева одержала победу на передаче в 2018 году. Женщина участвует в разных интеллектуальных играх уже 20 лет. Сейчас она занимает должность заведующей редакционно-издательским сектором областной библиотеки, а ранее преподавала в Челябинском госуниверситете.