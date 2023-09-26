Челябинка, победившая в шоу на НТВ, вернулась в игру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Челябинку покажут в эфире 30 сентября Фото:

Заведующая Челябинской областной библиотекой Юлия Поздеева снова приняла участие в интеллектуальной передаче «Своя игра» на НТВ. Женщина вернулась на шоу спустя три года после победы.

«Да, три года спустя я снова там оказалась. Анонс в закрытой группе „Своей игры“ уже вышел, знакомые и незнакомые мне люди делают ставки: кто победит», — пишет Поздеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отметила, что приятно увидеть под постом с анонсом комментарии своих болельщиков. Она также поделилась фотографиями со съемок, где стоит за трибуной с гербом Челябинской области.

Поздеева одержала победу на передаче в 2018 году. Женщина участвует в разных интеллектуальных играх уже 20 лет. Сейчас она занимает должность заведующей редакционно-издательским сектором областной библиотеки, а ранее преподавала в Челябинском госуниверситете.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заведующая Челябинской областной библиотекой Юлия Поздеева снова приняла участие в интеллектуальной передаче «Своя игра» на НТВ. Женщина вернулась на шоу спустя три года после победы. «Да, три года спустя я снова там оказалась. Анонс в закрытой группе „Своей игры“ уже вышел, знакомые и незнакомые мне люди делают ставки: кто победит», — пишет Поздеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина отметила, что приятно увидеть под постом с анонсом комментарии своих болельщиков. Она также поделилась фотографиями со съемок, где стоит за трибуной с гербом Челябинской области. Поздеева одержала победу на передаче в 2018 году. Женщина участвует в разных интеллектуальных играх уже 20 лет. Сейчас она занимает должность заведующей редакционно-издательским сектором областной библиотеки, а ранее преподавала в Челябинском госуниверситете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...