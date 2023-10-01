«Известия»: на фоне осеннего призыва стали активны мошенники

02 октября 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Мошенники предлагают призывникам получить отсрочку от армии в обход закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России появились новые виды мошенничества на фоне осеннего призыва в армию. Злоумышленники предлагают призывникам, не желающим идти в армию, трудоустройство в IT-компанию, а также торгуют липовыми справками о здоровье. Об этом рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Диана Селехина. «В сентябре зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, предлагающих купить военный билет и тем самым избежать призыва. Мошенники предлагают фиктивное трудоустройство в IT-компанию с офисом в „Москва-Сити“. Злоумышленники обещают оформление медицинских документов, подтверждающих негодность к службе», — передают «Известия» слова Селехиной. Эксперт подчеркнула, что один из интернет-порталов предлагает призывникам купить отсрочку от осеннего призыва или военный билет за 30-50 тысяч рублей. Селехина добавила, что трудоустройство не желающих служить в армии в IT-компанию с офисом в «Москва-Сити» мошенники оценивают в два миллиона рублей. Она напомнила, что уголовная ответственность грозит всем участникам незаконной сделки — как продавцам услуг, так и тем, кто рассчитывает нелегально получить отсрочку от армии. Ранее злоумышленники рассылали фишинговые письма в российские компании под видом документов о призыве и мобилизации. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат», пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России появились новые виды мошенничества на фоне осеннего призыва в армию. Злоумышленники предлагают призывникам, не желающим идти в армию, трудоустройство в IT-компанию, а также торгуют липовыми справками о здоровье. Об этом рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Диана Селехина. «В сентябре зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, предлагающих купить военный билет и тем самым избежать призыва. Мошенники предлагают фиктивное трудоустройство в IT-компанию с офисом в „Москва-Сити“. Злоумышленники обещают оформление медицинских документов, подтверждающих негодность к службе», — передают «Известия» слова Селехиной. Эксперт подчеркнула, что один из интернет-порталов предлагает призывникам купить отсрочку от осеннего призыва или военный билет за 30-50 тысяч рублей. Селехина добавила, что трудоустройство не желающих служить в армии в IT-компанию с офисом в «Москва-Сити» мошенники оценивают в два миллиона рублей. Она напомнила, что уголовная ответственность грозит всем участникам незаконной сделки — как продавцам услуг, так и тем, кто рассчитывает нелегально получить отсрочку от армии. Ранее злоумышленники рассылали фишинговые письма в российские компании под видом документов о призыве и мобилизации. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат», пишет «Национальная служба новостей».