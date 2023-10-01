01 октября 2023

«Известия»: на фоне осеннего призыва стали активны мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
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Напутственное слово призывникам от депутатов городской думы. Курган, армия, призывники, новобранцы
Мошенники предлагают призывникам получить отсрочку от армии в обход закона Фото:

В России появились новые виды мошенничества на фоне осеннего призыва в армию. Злоумышленники предлагают призывникам, не желающим идти в армию, трудоустройство в IT-компанию, а также торгуют липовыми справками о здоровье. Об этом рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Диана Селехина.

«В сентябре зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, предлагающих купить военный билет и тем самым избежать призыва. Мошенники предлагают фиктивное трудоустройство в IT-компанию с офисом в „Москва-Сити“. Злоумышленники обещают оформление медицинских документов, подтверждающих негодность к службе», — передают «Известия» слова Селехиной.

Эксперт подчеркнула, что один из интернет-порталов предлагает призывникам купить отсрочку от осеннего призыва или военный билет за 30-50 тысяч рублей. Селехина добавила, что трудоустройство не желающих служить в армии в IT-компанию с офисом в «Москва-Сити» мошенники оценивают в два миллиона рублей. Она напомнила, что уголовная ответственность грозит всем участникам незаконной сделки — как продавцам услуг, так и тем, кто рассчитывает нелегально получить отсрочку от армии.

Ранее злоумышленники рассылали фишинговые письма в российские компании под видом документов о призыве и мобилизации. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат», пишет «Национальная служба новостей».

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В России появились новые виды мошенничества на фоне осеннего призыва в армию. Злоумышленники предлагают призывникам, не желающим идти в армию, трудоустройство в IT-компанию, а также торгуют липовыми справками о здоровье. Об этом рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Диана Селехина. «В сентябре зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, предлагающих купить военный билет и тем самым избежать призыва. Мошенники предлагают фиктивное трудоустройство в IT-компанию с офисом в „Москва-Сити“. Злоумышленники обещают оформление медицинских документов, подтверждающих негодность к службе», — передают «Известия» слова Селехиной. Эксперт подчеркнула, что один из интернет-порталов предлагает призывникам купить отсрочку от осеннего призыва или военный билет за 30-50 тысяч рублей. Селехина добавила, что трудоустройство не желающих служить в армии в IT-компанию с офисом в «Москва-Сити» мошенники оценивают в два миллиона рублей. Она напомнила, что уголовная ответственность грозит всем участникам незаконной сделки — как продавцам услуг, так и тем, кто рассчитывает нелегально получить отсрочку от армии. Ранее злоумышленники рассылали фишинговые письма в российские компании под видом документов о призыве и мобилизации. Послания приходили на корпоративные адреса сотрудников компаний страны. В качестве темы письма были указаны «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат», пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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