Лукашенко открестился от ответственности за беспилотники в Польше и Литве

К беспилотникам, залетающим на территорию Литвы и Польши, Беларусь не имеет никакого отношения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство «Белта».
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь сбивала беспилотники, летевшие в сторону Польши, и предупреждала польские власти о подобных инцидентах. Польша, в свою очередь, обвиняла Россию в запуске дронов, однако доказательств не предоставляла, а российские официальные лица опровергали эти заявления. Минобороны РФ выражало готовность к консультациям с Варшавой по данному вопросу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.