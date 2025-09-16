Лукашенко открестился от ответственности за беспилотники в Польше и Литве

Республика не связана с залетающими беспилотниками на территорию Литвы и Польши, заявил Лукашенко
Республика не связана с залетающими беспилотниками на территорию Литвы и Польши, заявил Лукашенко

К беспилотникам, залетающим на территорию Литвы и Польши, Беларусь не имеет никакого отношения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Лукашенко. Его слова приводит агентство «Белта».

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь сбивала беспилотники, летевшие в сторону Польши, и предупреждала польские власти о подобных инцидентах. Польша, в свою очередь, обвиняла Россию в запуске дронов, однако доказательств не предоставляла, а российские официальные лица опровергали эти заявления. Минобороны РФ выражало готовность к консультациям с Варшавой по данному вопросу.

