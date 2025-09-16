Арестованный за убийство Кивы бизнесмен разыскивается на Украине

Украинский бизнесмен Араик Амирханян, арестованный в России по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, разыскивается на Украине уже пять лет. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
«Украинский бизнесмен Амирханян был объявлен в розыск на Украине в 2020 году», — следует из данных, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования убийства Кивы, сообщил, что суд Московской области арестовал Амирханяна в рамках уголовного дела об убийстве украинского экс-депутата. Однако на момент ареста Амирханян уже находился под стражей по другому делу — о даче взятки должностному лицу. Суд в Подмосковье в начале лета 2025 года приговорил Амирханяна к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил ему штраф. Бизнесмен дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю с целью незаконного снятия ареста со счетов своей фирмы.
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. Вечером в парке одного из коттеджных поселков неизвестный выстрелил в Киву, в результате чего он скончался на месте. Позднее официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Илья Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ».
