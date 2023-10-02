В Германии увидели сигнал о приближении конца спецоперации на Украине

Украине вскоре придется выйти из конфликта с Россией, так как Киев теряет приоритет для США. Об этом написали в немецком издании Der Spiegel.
«Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций. <…> Может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией», — говорится
Ранее США начали готовиться к приостановке работы правительства с 1 октября на случай, если не удастся согласовать бюджет до конца сентября. Позже американский президент Джо Байден утвердил временный бюджет, который не подразумевает поддержку Киева в ближайшие 45 дней, пишет RT. Кроме того, американские республиканцы намерены перенаправить средства для Украины на защиту своих границ и внутренние приоритеты, передает
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