В Германии увидели сигнал о приближении конца спецоперации на Украине

Spiegel: Украина выйдет из конфликта с РФ из-за угасания интереса у США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Украина рискует выйти из конфликта с РФ из-за угасания интереса США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине вскоре придется выйти из конфликта с Россией, так как Киев теряет приоритет для США. Об этом написали в немецком издании Der Spiegel.

Новость по теме
США остановили отправку помощи на Украину: что это значит

«Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций. <…> Может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией», — говорится в материале статьи.

Ранее США начали готовиться к приостановке работы правительства с 1 октября на случай, если не удастся согласовать бюджет до конца сентября. Позже американский президент Джо Байден утвердил временный бюджет, который не подразумевает поддержку Киева в ближайшие 45 дней, пишет RT. Кроме того, американские республиканцы намерены перенаправить средства для Украины на защиту своих границ и внутренние приоритеты, передает Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине вскоре придется выйти из конфликта с Россией, так как Киев теряет приоритет для США. Об этом написали в немецком издании Der Spiegel. «Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций. <…> Может случиться так, что правительству в Киеве скоро гораздо больше придется думать над стратегией выхода из конфликта даже без явной победы над Россией», — говорится в материале статьи. Ранее США начали готовиться к приостановке работы правительства с 1 октября на случай, если не удастся согласовать бюджет до конца сентября. Позже американский президент Джо Байден утвердил временный бюджет, который не подразумевает поддержку Киева в ближайшие 45 дней, пишет RT. Кроме того, американские республиканцы намерены перенаправить средства для Украины на защиту своих границ и внутренние приоритеты, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...