В Алтайском крае задержан мужчина, который планировал подрыв администрации города Рубцовска. Сообщается, что злоумышленник действовал по указанию проукраинской террористической организации. Об этом рассказали в региональном УФСБ России.
«УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, планировавшего совершить подрыв администрации Рубцовска», — передает сообщение ведомства «Известия». Там добавили, что подрыв планировался по указанию со стороны одной из проукраинских террористических организаций. Задержанный родом из Челябинской области. При обыске в его временном месте проживания было обнаружено кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмм. Возбуждено уголовное дело, заключили в УФСБ.
В Алтайском крае задержан мужчина, который планировал подрыв администрации города Рубцовска. Сообщается, что злоумышленник действовал по указанию проукраинской террористической организации. Об этом рассказали в региональном УФСБ России. «УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, планировавшего совершить подрыв администрации Рубцовска», — передает сообщение ведомства «Известия». Там добавили, что подрыв планировался по указанию со стороны одной из проукраинских террористических организаций. Задержанный родом из Челябинской области. При обыске в его временном месте проживания было обнаружено кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмм. Возбуждено уголовное дело, заключили в УФСБ.