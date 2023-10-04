На Алтае задержали проукраинского террориста, планировавшего подрыв мэрии. Видео

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На Алтае задержан мужчина, планировавший подрыв мэрии по указанию террористической организации с Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Алтайском крае задержан мужчина, который планировал подрыв администрации города Рубцовска. Сообщается, что злоумышленник действовал по указанию проукраинской террористической организации. Об этом рассказали в региональном УФСБ России.

«УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, планировавшего совершить подрыв администрации Рубцовска», — передает сообщение ведомства «Известия». Там добавили, что подрыв планировался по указанию со стороны одной из проукраинских террористических организаций. Задержанный родом из Челябинской области. При обыске в его временном месте проживания было обнаружено кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмм. Возбуждено уголовное дело, заключили в УФСБ.

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В Алтайском крае задержан мужчина, который планировал подрыв администрации города Рубцовска. Сообщается, что злоумышленник действовал по указанию проукраинской террористической организации. Об этом рассказали в региональном УФСБ России. «УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, планировавшего совершить подрыв администрации Рубцовска», — передает сообщение ведомства «Известия». Там добавили, что подрыв планировался по указанию со стороны одной из проукраинских террористических организаций. Задержанный родом из Челябинской области. При обыске в его временном месте проживания было обнаружено кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмм. Возбуждено уголовное дело, заключили в УФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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