Die Welt: танки Leopard 2 оказались бесполезны на поле боя

Страны НАТО ожидали от Украины танкового прорыва Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard 2 сейчас не находятся на передовой и не используются по назначению в армии Украины. Подразумевалось, что западная техника ухудшит положение России на юге Украины, однако этого не случилось.

«Западных танков [на передовой], особенно немецкого Leopard 2, почти не было видно. Именно этот боевой танк должен был прорвать оборону России на юге Украины в качестве авангарда боевой группы благодаря особой броне, точной огневой мощи и чрезвычайной мобильности <…> Теперь Leopard 2, который наблюдатели оценили как „изменивший правила игры“, не находится на передовой и не используется по назначению.», — пишет немецкая газета Die Welt .

По информации издания, страны НАТО ожидали от Украины этого прорыва, но даже европейская техника не смогла его возглавить. Уточняется, что преобразование боевых танков в мобильную артиллерию связанно с отсутствием поддержки с воздуха.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал URA.RU, что при наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи. Он заявил, что европейские танки намного тяжелее отечественных, почти на 20 тонн. Поэтому они «будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов».