Die Welt: танки Leopard 2 оказались бесполезны на поле боя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Страны НАТО ожидали от Украины танкового прорыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard 2 сейчас не находятся на передовой и не используются по назначению в армии Украины. Подразумевалось, что западная техника ухудшит положение России на юге Украины, однако этого не случилось.

«Западных танков [на передовой], особенно немецкого Leopard 2, почти не было видно. Именно этот боевой танк должен был прорвать оборону России на юге Украины в качестве авангарда боевой группы благодаря особой броне, точной огневой мощи и чрезвычайной мобильности <…> Теперь Leopard 2, который наблюдатели оценили как „изменивший правила игры“, не находится на передовой и не используется по назначению.», — пишет немецкая газета Die Welt.

По информации издания, страны НАТО ожидали от Украины этого прорыва, но даже европейская техника не смогла его возглавить. Уточняется, что преобразование боевых танков в мобильную артиллерию связанно с отсутствием поддержки с воздуха.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал URA.RU, что при наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи. Он заявил, что европейские танки намного тяжелее отечественных, почти на 20 тонн. Поэтому они «будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкие танки Leopard 2 сейчас не находятся на передовой и не используются по назначению в армии Украины. Подразумевалось, что западная техника ухудшит положение России на юге Украины, однако этого не случилось. «Западных танков [на передовой], особенно немецкого Leopard 2, почти не было видно. Именно этот боевой танк должен был прорвать оборону России на юге Украины в качестве авангарда боевой группы благодаря особой броне, точной огневой мощи и чрезвычайной мобильности <…> Теперь Leopard 2, который наблюдатели оценили как „изменивший правила игры“, не находится на передовой и не используется по назначению.», — пишет немецкая газета Die Welt. По информации издания, страны НАТО ожидали от Украины этого прорыва, но даже европейская техника не смогла его возглавить. Уточняется, что преобразование боевых танков в мобильную артиллерию связанно с отсутствием поддержки с воздуха. Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал URA.RU, что при наступлении осенней распутицы западные танки будут вязнуть в грязи. Он заявил, что европейские танки намного тяжелее отечественных, почти на 20 тонн. Поэтому они «будут застревать и превращаться в неподвижную цель для нашей артиллерии, противотанковых управляемых ракет, гранатометов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...