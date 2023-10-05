Российским олимпийцам заплатят за пропущенные международные соревнования

Глава ОКР Поздняков: олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей

05 октября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков призывал российских спортсменов не игнорировать Олимпиаду-2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские олимпийские чемпионы смогут получить максимум 500 тысяч рублей за пропуск международных соревнований. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Будут выплачено 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — заявил Станислав Поздняков, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что выплаты получат только те, кто продолжает тренироваться и готовится к соревнованиям. Деньги будут направлены по линии ОКР. Такая идея ранее была озвучена 14 сентября 2023 года. Поздняков тогда сообщил, что ОКР поддержать тех, кто не согласен выступать под нейтральным статусом на соревнованиях, передает «Национальная служба новостей». До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских спортсменов не игнорировать Олимпиаду-2024. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рекомендуется допустить российских спортсменов до международных соревнований. При этом они смогут попасть на Олимпиаду только в нейтральном статусе. Отмечается, что в соревнованиях смогут участвовать только те российские спортсмены, которые выступают против Вооруженных сил России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские олимпийские чемпионы смогут получить максимум 500 тысяч рублей за пропуск международных соревнований. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «Будут выплачено 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч рублей — для серебряных и 250 тысяч рублей — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — заявил Станислав Поздняков, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что выплаты получат только те, кто продолжает тренироваться и готовится к соревнованиям. Деньги будут направлены по линии ОКР. Такая идея ранее была озвучена 14 сентября 2023 года. Поздняков тогда сообщил, что ОКР поддержать тех, кто не согласен выступать под нейтральным статусом на соревнованиях, передает «Национальная служба новостей». До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских спортсменов не игнорировать Олимпиаду-2024. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рекомендуется допустить российских спортсменов до международных соревнований. При этом они смогут попасть на Олимпиаду только в нейтральном статусе. Отмечается, что в соревнованиях смогут участвовать только те российские спортсмены, которые выступают против Вооруженных сил России.