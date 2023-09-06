Макрон возмутился политизации темы участия атлетов РФ на Олимпиаде в Париже

07 сентября 2023 в 04:14 Размер текста - 17 +

На Олимпиаду в Париж должны допустить спортсменов из всех стран, заявил Макрон Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Олимпиаду в Париж, которая пройдет летом 2024 года, должны быть допущены спортсмены из всех стран вне их политических убеждений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета (МОК)] Томасу Баху», — цитирует слова Макрона издание L’Equipe . По его мнению, МОК обязан высказать мнение, которое должны принять на Украине. При этом он уверен, что на Олимпиаде не должно быть флага России. Ранее стало известно, что Украина при поддержке еще 35 стран намерена бойкотировать летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. В Международном олимпийском комитете отмечали, что спортсменам из РФ надо разрешить выступить под нейтральным флагом.

На Олимпиаду в Париж, которая пройдет летом 2024 года, должны быть допущены спортсмены из всех стран вне их политических убеждений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета (МОК)] Томасу Баху», — цитирует слова Макрона издание L’Equipe. По его мнению, МОК обязан высказать мнение, которое должны принять на Украине. При этом он уверен, что на Олимпиаде не должно быть флага России. Ранее стало известно, что Украина при поддержке еще 35 стран намерена бойкотировать летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. В Международном олимпийском комитете отмечали, что спортсменам из РФ надо разрешить выступить под нейтральным флагом.