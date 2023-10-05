За объект просят миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Агаповском районе под Магнитогорском (Челябинская область) на продажу выставили детский сад. Об этом говорится на сайте объявлений.

«Продается здание детского сада общей площадью 134,2 квадратных метров в поселке Малиновка Агаповского района. Стоимость объекта — один миллион рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито».

К зданию также прилагается земельный участок. Продавец также заявляет, что это «срочная продажа» и предложение будет актуально до 10 октября 2023 года.

В объявлении говорится, что здание готово к эксплуатации Фото: сайт «Авито»