За объект просят миллион рублей
В Агаповском районе под Магнитогорском (Челябинская область) на продажу выставили детский сад. Об этом говорится на сайте объявлений.
«Продается здание детского сада общей площадью 134,2 квадратных метров в поселке Малиновка Агаповского района. Стоимость объекта — один миллион рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито».
К зданию также прилагается земельный участок. Продавец также заявляет, что это «срочная продажа» и предложение будет актуально до 10 октября 2023 года.
В объявлении говорится, что здание готово к эксплуатации
Продавец не указал, по какой причине детский сад перестал функционировать
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