05 октября 2023

Под Магнитогорском на продажу выставили детский сад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
За объект просят миллион рублей Фото:

В Агаповском районе под Магнитогорском (Челябинская область) на продажу выставили детский сад. Об этом говорится на сайте объявлений.

«Продается здание детского сада общей площадью 134,2 квадратных метров в поселке Малиновка Агаповского района. Стоимость объекта — один миллион рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито».

К зданию также прилагается земельный участок. Продавец также заявляет, что это «срочная продажа» и предложение будет актуально до 10 октября 2023 года.

В объявлении говорится, что здание готово к эксплуатации
В объявлении говорится, что здание готово к эксплуатации
Фото:
Продавец не указал, по какой причине детский сад перестал функционировать
Продавец не указал, по какой причине детский сад перестал функционировать
Фото:

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В Агаповском районе под Магнитогорском (Челябинская область) на продажу выставили детский сад. Об этом говорится на сайте объявлений. «Продается здание детского сада общей площадью 134,2 квадратных метров в поселке Малиновка Агаповского района. Стоимость объекта — один миллион рублей», — написано в объявлении на сайте «Авито». К зданию также прилагается земельный участок. Продавец также заявляет, что это «срочная продажа» и предложение будет актуально до 10 октября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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