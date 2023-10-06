Политолог раскрыл обман западных СМИ по поводу Украины

Западные средства массовой информации создают ложную картину вокруг Украины. Об этом сообщил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов.
«Считаю, что в западных СМИ разыгрывается спектакль, целью которого является взбудоражить общественное мнение — якобы еще чуть-чуть и Украина закончится. В то время как в реальности вооружения продолжают поступать, никто ни от чего не отказывается», — заявил Уралов в беседе с радио Sputnik.
По его словам, появляются ложные иллюзии, поэтому желаемое выдается за действительное с помощью эмоциональных манипуляций. Он напомнил, что в феврале западные СМИ писали, что киевский режим будет уничтожен за три-четыре дня.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Киева. Мишель раскритиковал предложения фон дер Ляйен о скором присоединении Украины.
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