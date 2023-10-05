У Евросоюза закончились деньги из-за помощи Украине

Евросоюзу необходимо больше средств для того, чтобы реагировать на кризисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт израсходовал бюджет Евросоюза. Об этом заявили члены Европейского парламента.

«Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС», — сказано в заявлении членов Европарламента, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter). Там добавили, что Евросоюзу необходимо больше средств для того, чтобы реагировать на кризисные ситуации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз уже истратил все резервные средства семилетнего бюджета ЕС в размере 30 млрд евро на период до 2027 года на помощь Украине, передает RT. В газете Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что ЕС до конца ноября планирует разморозить 13 миллиардов евро финансирования Венгрии, чтобы увеличить бюджет на поддержку Украины.