05 октября 2023

Глава Евросовета Мишель и фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины

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Разное. Москва, флаг евросоюза
Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен скандалят из-за заявления о присоединении Украины к Евросоюзу Фото:

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Об этом говорится в материале Spiegel.

«В интервью Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия гневно отреагировала на заявления о скором присоединении Украины», — говорится в материале издания.

Ранее Мишель обвинил председателя в превышении внешнеполитических полномочий, но пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье Spiegel указано, что глава Евросовета «сам превышает полномочия, предлагая Украине вступить в Евросоюз к 2030 году». «В прошлом между политиками уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт снова становится очевидным», — заключило издание.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял ранее, что шансы Украины на вступление в Евросоюз остаются невысокими в ближайшем будущем. По его мнению, Киев не соответствует критериям и требованиям, которые необходимы для членства в ЕС. Проблемы заключаются в отсутствии финансовой стабильности, неполноценном функционировании государственных институтов и недостаточной борьбе с коррупцией.

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Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Об этом говорится в материале Spiegel. «В интервью Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия гневно отреагировала на заявления о скором присоединении Украины», — говорится в материале издания. Ранее Мишель обвинил председателя в превышении внешнеполитических полномочий, но пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье Spiegel указано, что глава Евросовета «сам превышает полномочия, предлагая Украине вступить в Евросоюз к 2030 году». «В прошлом между политиками уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт снова становится очевидным», — заключило издание. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял ранее, что шансы Украины на вступление в Евросоюз остаются невысокими в ближайшем будущем. По его мнению, Киев не соответствует критериям и требованиям, которые необходимы для членства в ЕС. Проблемы заключаются в отсутствии финансовой стабильности, неполноценном функционировании государственных институтов и недостаточной борьбе с коррупцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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