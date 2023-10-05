Глава Евросовета Мишель и фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины 06 октября 2023 в 06:35 Размер текста - 17 + Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен скандалят из-за заявления о присоединении Украины к Евросоюзу Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Об этом говорится в материале Spiegel. «В интервью Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия гневно отреагировала на заявления о скором присоединении Украины», — говорится в материале издания. Ранее Мишель обвинил председателя в превышении внешнеполитических полномочий, но пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье Spiegel указано, что глава Евросовета «сам превышает полномочия, предлагая Украине вступить в Евросоюз к 2030 году». «В прошлом между политиками уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт снова становится очевидным», — заключило издание. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял ранее, что шансы Украины на вступление в Евросоюз остаются невысокими в ближайшем будущем. По его мнению, Киев не соответствует критериям и требованиям, которые необходимы для членства в ЕС. Проблемы заключаются в отсутствии финансовой стабильности, неполноценном функционировании государственных институтов и недостаточной борьбе с коррупцией. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины и борьбы за власть в Европе. Об этом говорится в материале Spiegel. «В интервью Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия гневно отреагировала на заявления о скором присоединении Украины», — говорится в материале издания. Ранее Мишель обвинил председателя в превышении внешнеполитических полномочий, но пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье Spiegel указано, что глава Евросовета «сам превышает полномочия, предлагая Украине вступить в Евросоюз к 2030 году». «В прошлом между политиками уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт снова становится очевидным», — заключило издание. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявлял ранее, что шансы Украины на вступление в Евросоюз остаются невысокими в ближайшем будущем. По его мнению, Киев не соответствует критериям и требованиям, которые необходимы для членства в ЕС. Проблемы заключаются в отсутствии финансовой стабильности, неполноценном функционировании государственных институтов и недостаточной борьбе с коррупцией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям