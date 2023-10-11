11 октября 2023

Депутат пермского заксо Петров показал уничтоженную в зоне СВО технику НАТО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, немецкий танк, т-4, pz IV, танковое орудие
Западная техника, уничтоженная в зоне проведения спецоперации, представлена в парке «Патриот» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров показал уничтоженную военную технику и оружие иностранного производства, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник разместил фото рядом с бронетранспортером, установленным в подмосковном парке «Патриот».

«Горят „черти“. Победа будет Zа нами!», — подписал фото Петров. Судя по фото, депутат показал уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. На экспозиции, представленной в парке «Патриот», также можно увидеть и другие образцы вооружения западных стран, входящих в блок НАТО, которые использовала украинская армия. Среди них американские и британские танки и бронетранспортеры, немецкие самоходки, польские САУ и другое.

Ранее комитету Госдумы РФ по обороне было поручено организовать выставку уничтоженной в ходе СВО западной военной техники, поставленной Украине странами НАТО, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. URA.RU рассказывало, что российские войска уничтожили практически все американские БМП Bradley из-за ошибки ВСУ во время своего контрнаступления.

Алексей петров рядом со горевшим бронетранспортером австралийского производства
Алексей петров рядом со горевшим бронетранспортером австралийского производства
Фото:

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Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров показал уничтоженную военную технику и оружие иностранного производства, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник разместил фото рядом с бронетранспортером, установленным в подмосковном парке «Патриот». «Горят „черти“. Победа будет Zа нами!», — подписал фото Петров. Судя по фото, депутат показал уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. На экспозиции, представленной в парке «Патриот», также можно увидеть и другие образцы вооружения западных стран, входящих в блок НАТО, которые использовала украинская армия. Среди них американские и британские танки и бронетранспортеры, немецкие самоходки, польские САУ и другое. Ранее комитету Госдумы РФ по обороне было поручено организовать выставку уничтоженной в ходе СВО западной военной техники, поставленной Украине странами НАТО, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. URA.RU рассказывало, что российские войска уничтожили практически все американские БМП Bradley из-за ошибки ВСУ во время своего контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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