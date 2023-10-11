Депутат пермского заксо Петров показал уничтоженную в зоне СВО технику НАТО. Фото

12 октября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Западная техника, уничтоженная в зоне проведения спецоперации, представлена в парке «Патриот» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров показал уничтоженную военную технику и оружие иностранного производства, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник разместил фото рядом с бронетранспортером, установленным в подмосковном парке «Патриот». «Горят „черти“. Победа будет Zа нами!», — подписал фото Петров. Судя по фото, депутат показал уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. На экспозиции, представленной в парке «Патриот», также можно увидеть и другие образцы вооружения западных стран, входящих в блок НАТО, которые использовала украинская армия. Среди них американские и британские танки и бронетранспортеры, немецкие самоходки, польские САУ и другое. Ранее комитету Госдумы РФ по обороне было поручено организовать выставку уничтоженной в ходе СВО западной военной техники, поставленной Украине странами НАТО, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. URA.RU рассказывало, что российские войска уничтожили практически все американские БМП Bradley из-за ошибки ВСУ во время своего контрнаступления. Алексей петров рядом со горевшим бронетранспортером австралийского производства Фото: Алексей «Петров, «ВКонтакте» https://vk.com/id447797269

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров показал уничтоженную военную технику и оружие иностранного производства, которую ВСУ применяли в зоне спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» народный избранник разместил фото рядом с бронетранспортером, установленным в подмосковном парке «Патриот». «Горят „черти“. Победа будет Zа нами!», — подписал фото Петров. Судя по фото, депутат показал уничтоженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. На экспозиции, представленной в парке «Патриот», также можно увидеть и другие образцы вооружения западных стран, входящих в блок НАТО, которые использовала украинская армия. Среди них американские и британские танки и бронетранспортеры, немецкие самоходки, польские САУ и другое. Ранее комитету Госдумы РФ по обороне было поручено организовать выставку уничтоженной в ходе СВО западной военной техники, поставленной Украине странами НАТО, сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. URA.RU рассказывало, что российские войска уничтожили практически все американские БМП Bradley из-за ошибки ВСУ во время своего контрнаступления.