Глава ФСВТС объяснил, как западная техника работает против ВСУ

Глава ФСВТС Шугаев: западная техника требует высокого обслуживания в боевых условиях

14 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Западная техника высокоэффективная, но она требует высокой квалификации, заявил Дмитрий Шугаев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Техника, поставляемая Западом на Украину, — палка о двух концах, поскольку требует должное обслуживание в боевых условиях. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. «Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, высокого обслуживания и ремонтопригодности, особенно в боевых условиях», — сказал Шугаев телеканалу «Звезда». Он отметил, что техника Запада дорогая во всех отношениях. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. По его словам, об этом говорит выставка трофеев на форуме «Армия-2023», передает RT.

Техника, поставляемая Западом на Украину, — палка о двух концах, поскольку требует должное обслуживание в боевых условиях. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. «Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, высокого обслуживания и ремонтопригодности, особенно в боевых условиях», — сказал Шугаев телеканалу «Звезда». Он отметил, что техника Запада дорогая во всех отношениях. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. По его словам, об этом говорит выставка трофеев на форуме «Армия-2023», передает RT.