Глава ФСВТС объяснил, как западная техника работает против ВСУ

Техника, поставляемая Западом на Украину, — палка о двух концах, поскольку требует должное обслуживание в боевых условиях. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
«Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, высокого обслуживания и ремонтопригодности, особенно в боевых условиях», — сказал Шугаев телеканалу «Звезда». Он отметил, что техника Запада дорогая во всех отношениях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. По его словам, об этом говорит выставка трофеев на форуме «Армия-2023», передает RT.
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