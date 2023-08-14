Глава ФСВТС объяснил, как западная техника работает против ВСУ

Глава ФСВТС Шугаев: западная техника требует высокого обслуживания в боевых условиях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, броневик, бронетранспортер, ВСУ, stock
Западная техника высокоэффективная, но она требует высокой квалификации, заявил Дмитрий Шугаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Техника, поставляемая Западом на Украину, — палка о двух концах, поскольку требует должное обслуживание в боевых условиях. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, высокого обслуживания и ремонтопригодности, особенно в боевых условиях», — сказал Шугаев телеканалу «Звезда». Он отметил, что техника Запада дорогая во всех отношениях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. По его словам, об этом говорит выставка трофеев на форуме «Армия-2023», передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Техника, поставляемая Западом на Украину, — палка о двух концах, поскольку требует должное обслуживание в боевых условиях. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. «Здесь палка о двух концах. С одной стороны, она высокоэффективная, но, с другой стороны, она требует высокой квалификации, высокого обслуживания и ремонтопригодности, особенно в боевых условиях», — сказал Шугаев телеканалу «Звезда». Он отметил, что техника Запада дорогая во всех отношениях. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника в реальных боевых условиях оказалась далеко не безупречной. По его словам, об этом говорит выставка трофеев на форуме «Армия-2023», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...