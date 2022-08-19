Союзные войска захватили танк ВСУ с «посланиями» к русским. Видео

19 августа 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Танк после некоторых модификаций встанет на вооружение Народной милиции ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска России, ДНР и ЛНР на бахмутском направлении захватили танк Т-64 ВСУ со снарядами, на которых были оскорбительные послания для российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали члены экипажа боевой машины, участвовавшие в операции. «Танк [ВСУ] не смог выстрелить, у экипажа не было времени, чтобы устранить эту проблему. [Когда пришли к танку] у них был боекомплект с посланиями, БК-сообщения. Много нецензурной брани, приветствия от всех городов западной Украины. Боекомплект [оставленный ВСУ] полетит обратно», — рассказал военный в беседе с корреспондентом URA.RU. Отмечается, что военные горловского танкового батальона получили трофейный украинский танк Т-64 БВ, который не смог «убежать от наших боевых машин, пытался спрятаться, но оказался в плену у наших ребят». По их словам, в ближайшее время, после некоторых модификаций, техника будет стоять на вооружении народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.

Союзные войска России, ДНР и ЛНР на бахмутском направлении захватили танк Т-64 ВСУ со снарядами, на которых были оскорбительные послания для российской армии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали члены экипажа боевой машины, участвовавшие в операции. «Танк [ВСУ] не смог выстрелить, у экипажа не было времени, чтобы устранить эту проблему. [Когда пришли к танку] у них был боекомплект с посланиями, БК-сообщения. Много нецензурной брани, приветствия от всех городов западной Украины. Боекомплект [оставленный ВСУ] полетит обратно», — рассказал военный в беседе с корреспондентом URA.RU. Отмечается, что военные горловского танкового батальона получили трофейный украинский танк Т-64 БВ, который не смог «убежать от наших боевых машин, пытался спрятаться, но оказался в плену у наших ребят». По их словам, в ближайшее время, после некоторых модификаций, техника будет стоять на вооружении народной милиции ДНР. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.